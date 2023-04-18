去年12月以來第3次！ 尼米茲號航艦挺進南海

在南海的尼米茲號航艦。（圖擷取自DVIDS官網）

2023/04/18 14:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍核動力航空母艦尼米茲號（USS Nimitz CVN 68）率領的第11航艦打擊群16日再度挺進南海，進行水面、空中以及水下作戰訓練，以及固定翼艦載機和艦載直升機的飛行訓練，這是尼米茲號自去年12月接手巡弋西太平洋以來，第3次進入南海。

據美國國防部旗下訊息發布網站DVIDS報導，進入南海的護航艦艇還包括提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、伯克級神盾驅逐艦「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer DDG 108）、「迪凱特號（USS Decatur DDG-73）以及「鍾雲號」（USS Chung-Hoon DDG-93）等艦艇組成。

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此前，尼米茲號航艦打擊群與中國山東艦航艦編隊同在台灣以東海域活動。DVIDS證實，4月7日和8日，尼米茲號航艦打擊群推進到菲律賓海域部署，進行了艦上各型戰機起降演訓。

第11航艦打擊群指揮官、海軍少將史威尼（Christopher Sweeney）說，尼米茲航艦打擊群正在履行對我們對該地區的盟友和夥伴的承諾。「我們在該地區的存在加強了公海溝通管道和基於規則的國際秩序。在我們促進自由和開放的印太地區的過程中，我們對該地區的盟友和合作夥伴的承諾仍然堅定不移。」

尼米茲號航艦在太平洋艦隊中，原編制在負責鎮守東太平洋（美洲端）的第三艦隊之下，去年12月16日，雷根號航艦（USS Ronald Reagan）結束長達7個月巡弋，返抵日本橫須賀基地，尼米茲號接手其西太平任務，並編入第七艦隊，繼續捍衛印太區域和平與穩定。

第七艦隊是美國海軍最大的前沿部署艦隊，經常與盟國和合作夥伴互動和行動，以維護自由和開放的印太地區。

在1996年3月的台海飛彈危機中，尼米茲號曾奉派至台灣海峽巡邏，以宣示美國反對中國動武的立場，該艦2017年也進入西太平洋朝鮮半島海域，威懾北韓金正恩政權。

3月28日，尼米茲號停靠南韓釜山。（美聯社）

美「尼米茲號」航艦打擊群1月間進入南海操演。（資料照，取自美國海軍網站）

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