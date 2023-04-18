為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    去年12月以來第3次！ 尼米茲號航艦挺進南海

    在南海的尼米茲號航艦。（圖擷取自DVIDS官網）

    在南海的尼米茲號航艦。（圖擷取自DVIDS官網）

    2023/04/18 14:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍核動力航空母艦尼米茲號（USS Nimitz CVN 68）率領的第11航艦打擊群16日再度挺進南海，進行水面、空中以及水下作戰訓練，以及固定翼艦載機和艦載直升機的飛行訓練，這是尼米茲號自去年12月接手巡弋西太平洋以來，第3次進入南海。

    據美國國防部旗下訊息發布網站DVIDS報導，進入南海的護航艦艇還包括提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、伯克級神盾驅逐艦「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer DDG 108）、「迪凱特號（USS Decatur DDG-73）以及「鍾雲號」（USS Chung-Hoon DDG-93）等艦艇組成。

    此前，尼米茲號航艦打擊群與中國山東艦航艦編隊同在台灣以東海域活動。DVIDS證實，4月7日和8日，尼米茲號航艦打擊群推進到菲律賓海域部署，進行了艦上各型戰機起降演訓。

    第11航艦打擊群指揮官、海軍少將史威尼（Christopher Sweeney）說，尼米茲航艦打擊群正在履行對我們對該地區的盟友和夥伴的承諾。「我們在該地區的存在加強了公海溝通管道和基於規則的國際秩序。在我們促進自由和開放的印太地區的過程中，我們對該地區的盟友和合作夥伴的承諾仍然堅定不移。」

    尼米茲號航艦在太平洋艦隊中，原編制在負責鎮守東太平洋（美洲端）的第三艦隊之下，去年12月16日，雷根號航艦（USS Ronald Reagan）結束長達7個月巡弋，返抵日本橫須賀基地，尼米茲號接手其西太平任務，並編入第七艦隊，繼續捍衛印太區域和平與穩定。

    第七艦隊是美國海軍最大的前沿部署艦隊，經常與盟國和合作夥伴互動和行動，以維護自由和開放的印太地區。

    在1996年3月的台海飛彈危機中，尼米茲號曾奉派至台灣海峽巡邏，以宣示美國反對中國動武的立場，該艦2017年也進入西太平洋朝鮮半島海域，威懾北韓金正恩政權。

    3月28日，尼米茲號停靠南韓釜山。（美聯社）

    3月28日，尼米茲號停靠南韓釜山。（美聯社）

    美「尼米茲號」航艦打擊群1月間進入南海操演。（資料照，取自美國海軍網站）

    美「尼米茲號」航艦打擊群1月間進入南海操演。（資料照，取自美國海軍網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美尼米茲號 監控中共山東號
    2023/04/07 05:30

    美尼米茲號 監控中共山東號
    美中航艦同時現蹤西太平洋 邱國正：美國尼米茲號距台400海浬
    2023/04/06 11:10

    美中航艦同時現蹤西太平洋 邱國正：美國尼米茲號距台400海浬

    綻放合庫永續力 響應世界地球日
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播