美外交使團遇襲！蘇丹內戰殺紅眼波及 布林肯：已籲雙方停火

〔即時新聞/綜合報導〕蘇丹自15日起因奪權而爆發內戰,蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」(Rapid Support Forces,RSF)至今仍持續交戰中,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)最新證實,美國外交使團在蘇丹遭受攻擊,所幸車內的人員都平安。

綜合外媒報導,布林肯週二表示,美國外交使團的車隊在蘇丹遭開火,初步報告顯示這是由準軍事團體「快速支援部隊」所實施的,布林肯補充車內的外交人員未受傷,並稱這起攻擊事件是「魯莽」的行為。

布林肯稍早在推特PO文宣布,已經向蘇丹政府軍總司令柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)與準軍事團體「快速支援部隊」指揮官達加洛(Mohamed Hamdan Daglo)通話,強調停火協議的重要性,目前已經失去太多平民的生命,也強調會確保外交與人道援助人員的安全。

I spoke to both Sudanese Armed Forces Commander Burhan & Rapid Support Forces Commander Dagalo and underscored the urgent need for a ceasefire. Too many civilian lives have already been lost. Stressed the importance of ensuring the safety of diplomatic personnel and aid workers.