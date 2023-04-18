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    美外交使團遇襲！蘇丹內戰殺紅眼波及 布林肯：已籲雙方停火

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）證實，美國外交使團在蘇丹遭受攻擊，所幸人員都平安。（路透）

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）證實，美國外交使團在蘇丹遭受攻擊，所幸人員都平安。（路透）

    2023/04/18 13:13

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹自15日起因奪權而爆發內戰，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）至今仍持續交戰中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最新證實，美國外交使團在蘇丹遭受攻擊，所幸車內的人員都平安。

    綜合外媒報導，布林肯週二表示，美國外交使團的車隊在蘇丹遭開火，初步報告顯示這是由準軍事團體「快速支援部隊」所實施的，布林肯補充車內的外交人員未受傷，並稱這起攻擊事件是「魯莽」的行為。

    布林肯稍早在推特PO文宣布，已經向蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）通話，強調停火協議的重要性，目前已經失去太多平民的生命，也強調會確保外交與人道援助人員的安全。

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