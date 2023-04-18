美破獲中國海外警局起訴34人 曝光特工長相及作案手法

美國聯邦調查局逮捕了涉嫌充當中共政府代理人的中共特工。（U.S. Attorney's office、路透，本報合成）

2023/04/18 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）17日在紐約逮捕了2名涉嫌充當中共政府代理人的中共特工，美國司法部更指還有34名尚未到案的中國官員，涉嫌打壓美國境內異議人士，根據美國紐約地區法院的起訴內容指出，這些人除了會假冒是美國軍人，也有人設置一些假的白人帳號加入美國各地社團，並找機會傳播親中資訊，或是利用這些帳號去騷擾及威脅許多人權運動者。

美國聯邦調查局（FBI）在紐約逮捕2名為北京當局服務的中國特工，並指控他們在曼哈頓唐人街運作一間「中國秘密警察局」。雖有他們有美籍公民身份，但遭指控涉嫌充當中國政府代理人、經營海外的「中國秘密警察局」，還會與中國警方合作，迫使被中國視為異議人士的逃犯回國。

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美國司法部還指出，在中國還有34名並未到案的成員，這些人是「912 特別項目工作組」精英特遣部隊的成員，他們被派到世界各地尋找和騷擾中國持不同政見者，以壓制對中國政府的批評，並創設和使用假的社群媒體帳號來鎖定及騷擾在美國的異議人士，甚至進行死亡威脅。

美國紐約地區法院於17日發布的起訴內容顯示，這些人年齡大多為2、30歲，也有一小部分是4、50歲，「912 特別項目工作組」隸屬於中國公安部，他們會在社交軟體上建立大量假帳號，並藉此宣傳有利中國及中國共產黨，以及攻擊異議人士的相關內容，甚至會潛入異議人士的線上活動進行干擾或鬧事。

起訴內容也提到，為了便於利用大量假帳號，他們也配備了大量的手機及電腦設備，部分照片更顯示，他們使用大量的蘋果手機及蘋果電腦，在不同的手機及電腦上還有貼有不同機密等級的貼紙。

起訴書也逐一列出這些人的姓名及照片，以及相關違法罪行，這些人包含BAI YUNPENG （白雲鵬）、CHEN ZHICHEN （陳之琛）、GAO CAINAN （高彩楠）、GAO HONGTING （高宏亭）、HU XIAOHUI （呼嘯慧）、HUANG CHUNHUI （黃春暉）、JIN YI （金乙）、JU QIANG （居強）、LI BOLUN （李博倫）、LI XUAN （李軒）、LI XUEYANG （李雪陽）、LI ZHEFENG （李哲峰）、LIANG SHUANG （梁爽）、LIN YUQIONG （林玉瓊，或名Lin Huishan （林慧姍））、LIU ZHAOXI （劉朝夕）、MIAO SHIHUI （苗世輝）、SHI LIANGTIAN （史糧田）、SONG YANG （I） （宋楊）、SONG YANG （II） （宋陽）、TAN JINYAN （覃金燕）、WANG CHUNJIE （王春傑）、WANG SHIPENG （王士朋）、WEN JIANXUN （溫建勳）、XI SHUO （西碩）、XI YUE （襲岳，或名Qi Dong（齊棟））、XU YANAN （徐亞楠）、XU ZHEN （徐震）、XUE WENFENG （薛文峰，或名徐豐）、YANG DALIN （楊大林）、YANG MIAO （楊淼）、YIN YINA （尹貽娜）、YU MIAO （餘苗）、ZHANG DI （張迪）、ZHOU GUOQIANG （周國強）等人。

美國司法部指出，有34名尚未到案的中國官員，涉嫌打壓美國境內異議人士，根據美國紐約地區法院的起訴內容，可看到這些人的姓名及照片。（圖擷自U.S. Attorney's office）

為了便於利用大量假帳號騷擾異議人士，這些中國特工也配備了大量的手機及電腦設備，部分照片更顯示，他們使用大量的蘋果手機及蘋果電腦。（圖擷自U.S. Attorney's office）

美國司法部指出，有34名中國特工，這些人是「912 特別項目工作組」精英特遣部隊的成員，他們被派到世界各地尋找和騷擾中國持不同政見者，以壓制對中國政府的批評。（圖擷自U.S. Attorney's office）

為了便於利用大量假帳號騷擾異議人士，這些中國特工也配備了大量的手機及電腦設備，部分照片更顯示，他們使用大量的蘋果手機及蘋果電腦。（圖擷自U.S. Attorney's office）

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