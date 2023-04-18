對選舉制度強烈不滿？ 襲擊岸田犯嫌曾因參選不成提國賠

襲擊岸田文雄的木村隆二被發現過去曾因參選不成而向地院提起訴訟，研判可能對選舉制度與政治強烈不滿。（路透）

2023/04/18 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄15日上午前往和歌山縣和歌山市雜賀崎漁港助選時，遭24歲男子木村隆二丟擲爆裂物，所幸未受傷。針對木村隆二犯案動機，日媒指出木村隆二曾向神戶地方法院提起訴訟，以「因年齡因素無法參選去年7月參院選舉屬於違反《憲法》」向政府索賠，遭法院駁回，研判可能木村隆二對選舉制度有強烈不滿。

綜合日媒報導，法院訴訟紀錄顯示，木村隆二去年6月向神戶地方法院提起訴訟，由於有意參選7月舉行的參院選舉，但當時23歲的他不符合《公職選舉法》規定的被選舉人年齡條件（需30歲以上），且木村拿不出300萬日圓（約新台幣69萬元）的選舉保證金，因此無法參選。

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木村隆二主張，他因年齡及保證金問題無法參選，此事違反《憲法》，木村質疑，「未滿30歲的成人和30歲以上的成人都是『大人』，因為這樣就不能競選公職的話是歧視行為」，木村隆二提起訴訟，向日本政府求償10萬日圓（約新台幣2.3萬），而木村沒有請律師，是由本人出庭辯護。

神戶地方法院去年11月駁回木村隆二的訴求，駁回原因為「《公職選舉法》的年齡條件及選舉保證金制度具有合理性」。而木村隆二因不服判決，上訴大阪高等法院，並聲稱「現在的政治人物都是由統一教組織投票選出來的」、「政客不當壟斷利益，且持續危害民眾」，大阪高等法院預定今年5月做出二審判決。

調查人員透露，木村隆二的家人提到，在事發當天凌晨左右他還在家裡，但是早上就不見人影，由於首相輔選演說行程會在前一天公佈，研判木村可能看準岸田文雄行程在自己的行動範圍內，因此決定在和歌山市襲擊岸田文雄，目前警方仍在調查此案。

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