對選舉制度強烈不滿？ 襲擊岸田犯嫌曾因參選不成提國賠
〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄15日上午前往和歌山縣和歌山市雜賀崎漁港助選時，遭24歲男子木村隆二丟擲爆裂物，所幸未受傷。針對木村隆二犯案動機，日媒指出木村隆二曾向神戶地方法院提起訴訟，以「因年齡因素無法參選去年7月參院選舉屬於違反《憲法》」向政府索賠，遭法院駁回，研判可能木村隆二對選舉制度有強烈不滿。
綜合日媒報導，法院訴訟紀錄顯示，木村隆二去年6月向神戶地方法院提起訴訟，由於有意參選7月舉行的參院選舉，但當時23歲的他不符合《公職選舉法》規定的被選舉人年齡條件（需30歲以上），且木村拿不出300萬日圓（約新台幣69萬元）的選舉保證金，因此無法參選。
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木村隆二主張，他因年齡及保證金問題無法參選，此事違反《憲法》，木村質疑，「未滿30歲的成人和30歲以上的成人都是『大人』，因為這樣就不能競選公職的話是歧視行為」，木村隆二提起訴訟，向日本政府求償10萬日圓（約新台幣2.3萬），而木村沒有請律師，是由本人出庭辯護。
神戶地方法院去年11月駁回木村隆二的訴求，駁回原因為「《公職選舉法》的年齡條件及選舉保證金制度具有合理性」。而木村隆二因不服判決，上訴大阪高等法院，並聲稱「現在的政治人物都是由統一教組織投票選出來的」、「政客不當壟斷利益，且持續危害民眾」，大阪高等法院預定今年5月做出二審判決。
調查人員透露，木村隆二的家人提到，在事發當天凌晨左右他還在家裡，但是早上就不見人影，由於首相輔選演說行程會在前一天公佈，研判木村可能看準岸田文雄行程在自己的行動範圍內，因此決定在和歌山市襲擊岸田文雄，目前警方仍在調查此案。