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    玩太嗨？ 泰潑水節交通事故頻傳 逾1萬7000人受傷

    泰國潑水節活動結束，據泰國衛生部緊急任務中心統計，連假期間因交通事故造成受傷人數達17775人，比去年增加19％。圖為泰國潑水節示意圖。（路透）

    泰國潑水節活動結束，據泰國衛生部緊急任務中心統計，連假期間因交通事故造成受傷人數達17775人，比去年增加19％。圖為泰國潑水節示意圖。（路透）

    2023/04/18 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕今年的泰國潑水節於4月15日正式結束，此次潑水節是泰國疫情後第一場全國性盛典，因潑水節結束接著就是六日假期，連假長達5天，吸引大量國內外遊客前往觀光，然而狂歡的同時各地也頻傳交通事故。泰國衛生部17日公布統計，潑水節5天連假期間因交通事故受傷的人數高達1萬7000多人，相較去年增加19％。

    《曼谷郵報》報導，泰國衛生部緊急任務中心統計，4月11日至4月16日因交通事故造成的受傷人數高達1萬7775人，比去年同期增加19％，其中3814人因此住院，較去年同期增加了81%。此外，因事故造成的死亡人數為232人，相較去年增加了26.8%。據統計，造成事故的主要原因為未繫安全帶，其次是未戴安全帽和酒後駕駛。

    衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，他對道路交通事故造成的受傷人數增加感到擔憂，並補充說大多數司機和乘客都忽視了基本的安全規則，例如駕駛時戴頭盔和繫好安全帶。並且也建議遊客們在返鄉回家時應更加謹慎、注意交通。

    泰國皇家警察助理總長普拉楚（Prachuap Wongsuk）表示，泰國警方於4月11日到15日間依違反交通規則逮捕共36萬2102人，其中主要為超速（37％），其次是無照駕駛（22％）、未戴安全帽（20％）和酒駕（5％）等原因。

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