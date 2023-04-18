涉海外警局FBI在紐約逮2中國特工 恐面臨25年徒刑重罪

美國公民「盧建旺」（左，音譯）涉嫌密謀充當中國政府的代理人，幫助中方在紐約設立中國秘密警察局，獲交保後離開布魯克林聯邦法院。（路透）

2023/04/18 08:23

首次上稿 07:26

更新時間 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）週一在紐約逮捕2名中國特工，他們涉嫌在曼哈頓唐人街運作一間「中國秘密警察局」（警僑事務海外服務站），美國司法部並指控尚未到案的數十人曾對美國境內不同政治理念者施壓。

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綜合外媒報導，男子盧建旺（61歲，Lu Jianwang，音譯）和陳金平（59歲，Chen Jinping，音譯），在紐約家中被逮捕。這兩人都是美國公民，被控涉嫌充當中國政府代理人和妨礙司法公正，如果罪名成立，都將面臨最高 25 年的監禁。

美國司法部稱，盧、陳二人代表中國公安部共同在美國建立了第一個秘密警察局。但中國先前曾否認運營這些站點是秘密警察局，而稱其為海外國民的「服務中心」。

兩人於週一出庭，盧以25萬美元（約新臺幣762萬元）交保，陳以40萬美元（約新臺幣1219萬元）交保。他們不得在中國領事館或使團半英里範圍內旅行，也不得與同謀交流。兩人都沒有提出抗辯。

據紐約東區美國檢察官發言人約翰·馬祖利 （John Marzulli） 稱，自從去年秋天在該地點執行搜查令以來，該「警察局」一直處於關閉狀態。

美國司法部還指控34名居住在中國尚未到案的成員，這些官員屬於中國政府「912 特別項目工作組」精英特遣部隊的成員，他們在世界各地尋找和騷擾中國持不同政見者，以壓制對中國政府的批評，並創設和使用假的社群媒體帳號來鎖定及騷擾在美國的異議人士，甚至死亡威脅。

哥倫比亞廣播公司（CBS NEWS）報導，「912」組織在 Twitter 等網站上經營一個由數千個虛假社交媒體資料組成的巨魔農場，以傳播中國政府的宣傳，並在美國招募代理人來做同樣的事情。

美國聯邦調查局（FBI）官員17日說明，2名美國公民在紐約唐人街設立中國警僑事務海外服務站，涉嫌充當中國政府代理人、妨礙司法公正。（歐新社）

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