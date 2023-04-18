再補一刀！黃之鋒轉載開槍員警個資 被判刑3個月

已宣布解散的香港本土派政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒，因轉載2019年11月「反送中」抗爭期間向示威者開槍的警察及其家屬的資料，17日遭高等法院判處3個月徒刑。（美聯社檔案照）

2023/04/18 05:51

〔即時新聞／綜合報導〕已宣布解散的香港本土派政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒，因在「臉書」上轉發2019年11月「反送中」抗爭期間向示威者開槍的警察及其家屬的資料，違反「起底禁制令」及匿名令，被控藐視法庭，17日遭高等法院判處3個月徒刑。

綜合外電和香港媒體報導，香港政府律政司2022年指控黃之鋒於2020年8月14日在臉書披露開槍員警的中文姓名，並轉載網路討論區貼文，內容包括該名員警與家屬的照片及個資等，違反禁止對員警「起底」、披露該名員警身份的命令。黃的貼文獲4000多人回應，在媒體披露此舉涉嫌違反禁制令後，貼文於次日被刪除。

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黃之鋒因此被控藐視法庭，先前已認罪，並表示願承擔相關法律責任，對涉案員警及其家屬致歉，但17日仍被判刑3個月。

在這起西灣河警察開槍事件中，中彈的示威者周柏均與另一名示威者胡子健，因企圖搶奪員警槍械及非法集結罪被捕，兩人於2022年11月被判刑6年，法官指周柏均受傷乃「咎由自取」，該名開槍員警也未遭起訴。

現年26歲的黃之鋒在2014年爭取真普選的「佔領中環」運動中，成為主要學生領袖之一，外界將這次大規模抗爭稱為「雨傘革命」，黃之鋒也在2018年獲得諾貝爾和平獎提名。此後，黃之鋒也成為在國際上為香港民主運動爭取支持的主要活動人士之一，成為中國和香港政府的眼中釘，被北京和親中陣營稱為「境外勢力」的「黑手」之一。

近年來，黃之鋒遭當局以「非法集會」和其他罪名3次起訴，並遭定罪，去年才服滿共約2年的刑期。此外，黃之鋒還是香港民主派47人因參與立法會選舉民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」罪的被告之一，面臨最高刑期終身監禁的可能性。

今年2月，美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐和民主黨籍參議員默克利等人發表聯合聲明，提名黃之鋒和香港蘋果日報創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君、前香港支聯會副主席鄒幸彤、香港記者何桂藍、前支聯會主席及立法會前議員李卓人等人角逐今年諾貝爾和平獎。

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