德國外長：台海情勢必須降溫 對中關係必須去風險化

德國外交部長貝爾伯克（左）警告，與中國交往必須去風險化，台海情勢必須降溫。圖為貝爾伯克17日與美國國務卿布林肯（右）在日本輕井澤G7外長會議中會晤。（法新社）

2023/04/18 05:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外交首長16日起一連3天在日本輕井澤召開會議，討論聚焦於中國對台灣，以及印太地區持續升高挑釁。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會中警告，中國正嘗試以「自身規則」取代國際規則，「我們在印太地區的許多夥伴逐漸感受到，中國愈來愈希望用自己的規則來取代現存且具有共同約束力的國際規則」，在主權爭議的南海興建人工島等挑釁行徑即為一例，這類行為危及印太地區的國際秩序。

此外，針對馬克宏日前訪中聲稱，歐洲應避開「不屬於自己的危機」，貝爾伯克也回應道，歐洲人「不應縮回我們的殼裡，不能因為歐洲和平正遭受攻擊，就限制自己只捍衛歐洲和平」。她表示，歐洲人應該用更寬廣的世界觀自主行動，「特別是其他人突然的行為危害我們或他人的時候。」

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貝爾伯克也在接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時指出，每天經過台灣海峽的貿易量占全球的一半，一旦爆發衝突，全球都會受到影響，因此台海情勢有必要降溫，G7成員國對此已建立共識。

貝爾伯克強調，與北京交往不能太天真，無視中國近年的變化；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）去年10月訪問北京時，因此關注中國的人權，提醒台海自由航行的重要性。她也強調，歐盟無意與中國「脫鉤」，但有必要強化經濟安全，推動「去風險化」（De-Risking），不能重蹈過去對俄羅斯關係的錯誤，

貝爾伯克說，歐洲過去與俄國交往，以為貿易已足以做為戰略， 結果卻在政治和經濟上付出高昂代價，如此嚴重的錯誤不能再犯。

對此，中國外交部發言人汪文斌17日回應，「有關國家」應當認識到「台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉」，「把反對台獨說成改變台海現狀，是背離一個中國政策且破壞台海和平穩定。」並針對貝爾伯克日前訪中期間警告北京不要在台海軍事挑釁，德國和G7不會坐視台海情勢升級等言論，暗批「德國的一些政客」充分認清「台灣問題」的實質，不要再發表「不負責任的言論」。

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