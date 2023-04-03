國內先推立法反制 美再聯合G7 抗中經濟霸凌

美國要求七大工業國集團（G7）成員國採取聯合行動，共同對康中國經濟霸凌；圖為日本首相岸田文雄站在五月 G7 廣島峰會倒計時牌旁邊。（法新社檔案照）

2023/04/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「日經亞洲」二日報導，鑑於中國近年經常以經濟手段對各國報復施壓，美國一方面在國內推動立法，確立反制中國的方法和工具，一方面也要求七大工業國集團（G7）成員國採取聯合行動，例如對受影響國家降低關稅，助其抗衡北京壓力。

據報導，美國已率先在國內採取行動，今年二月國會就提出跨黨派法案，授權總統採取反制中國經濟脅迫的多種措施，除了提高中國商品進口關稅外，也將允許美國向被中國脅迫的國家提供財務援助。其中一項提案列明，美國將降低被害國產品進口關稅，提升該國對美出口量，彌補被中國霸凌的損失。

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採聯合行動 降低被害國進口關稅

北京持續利用經濟力量達成外交目的，例如澳洲因要求獨立調查武肺疫情源頭，煤礦、葡萄酒、大麥等商品遭限制進口；立陶宛與台灣強化關係，也遭限制對中貿易；日本與中國就釣魚台列嶼爆發紛爭，中國就停止出口稀土。批評中國人權紀錄的國家，同樣慘遭北京勒令企業關閉、限制公民入境等。據了解，中國對澳、日、韓貿易量，約占這三國總貿易量的兩至三成，但這三國對中國貿易量，占中國總貿易量不到一成，因而給予北京打經濟戰籌碼。

美國認為，多國聯合行動會比單一國家行動，更能有效嚇阻北京經濟霸凌他國，且北京也較有可能退讓，因此已在G7工作層級會議上，要求夥伴採取聯合行動，並要求將此事排入今年G7會議議程。華府更準備在五月G7廣島高峰會前，與輪值主席國日本敲定相關細節。

華府相信，建立一個各國可以互相協助、承擔對方貿易損失的架構，可減緩遭中國經濟報復的衝擊，也希望這對南方世界（Global South）國家發揮正面效應，因為這些新興國家最容易被北京施壓。

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