為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS與鋰礦情資

    澳洲警方指控，澳洲商人切爾戈（Alexander Csergo）在中國上海工作擔任行銷主管期間，出售情報給兩位中國間諜。圖為切爾戈的律師。（美聯社）

    澳洲警方指控，澳洲商人切爾戈（Alexander Csergo）在中國上海工作擔任行銷主管期間，出售情報給兩位中國間諜。圖為切爾戈的律師。（美聯社）

    2023/04/17 20:39

    〔中央社〕根據澳洲雪梨法院今天的庭訊陳述，中國間諜據稱給予一名「人脈廣泛」的澳洲商人裝滿現金的信封，以換取關於鋰礦開採及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的手寫報告。

    法新社報導，澳洲警方指控，澳洲商人切爾戈（Alexander Csergo）在中國上海工作擔任行銷主管期間，出售情報給名為「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）的兩位中國間諜。

    切爾戈現年55歲，曾在中國工作二十餘載，本月14日在雪梨被捕，並且遭到一項「魯莽干涉外交事務」罪名指控。

    一名政府律師告訴雪梨法院，澳洲公民切爾戈帶著一份這些中國特工為他擬定的情蒐優先次序「清單」回到國內。

    檢察官麥克雷思（Connor McCraith）告訴雪梨法院：「他這麼做是為了得到放在密封信封中給他的現金。」

    根據庭訊，這些中國間諜尤其渴望獲得關於鋰礦開採、鐵礦生產及AUKUS聯盟的情資。AUKUS是由英國、美國及澳洲締結的西方國家安全協議，北京當局不信任這個聯盟。

    法官巴爾科（Michael Barko）宣讀政府指控文書時表示，中國情報人員2021年首次接觸切爾戈。他還說，切爾戈是老練世故的經營者，在上海商界高層似乎「人脈廣泛」。

    切爾戈將不得保釋，雪梨法院稱他與中國關係密切，以致他有棄保潛逃風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共間諜王立強叛逃 澳洲政府拒絕政治庇護將遣返中國
    2023/01/09 21:20

    中共間諜王立強叛逃 澳洲政府拒絕政治庇護將遣返中國
    澳大利亞大選在即 中國特工試圖收買候選人被阻止
    2022/02/11 19:09

    澳大利亞大選在即 中國特工試圖收買候選人被阻止

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    中國商人被控危害澳洲國安 申請永久居留簽證遭拒恐遣返
    2021/01/04 16:17

    中國商人被控危害澳洲國安 申請永久居留簽證遭拒恐遣返
    千人計畫即間諜計畫 澳洲急查
    2020/08/26 05:30

    千人計畫即間諜計畫 澳洲急查
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播