批評普廷入侵烏克蘭 俄國異議人士遭重判25年

俄國知名異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）先前遭控叛國罪、散佈俄軍不實訊息等罪名，今（17日）確定被判處25年有期徒刑。（法新社）

2023/04/17 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國家通訊社「塔斯社」報導，反對俄羅斯入侵烏克蘭，並時常批評普廷的俄國知名異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），先前遭控叛國罪、散佈俄軍不實訊息等罪名，周一（17日）確定被判處25年有期徒刑。

隨著俄烏戰爭的發展，俄羅斯當局對內強力打壓言論自由與新聞自由，批評俄軍者將面臨刑事責任，《路透》報導，俄羅斯法律規定，「詆毀」軍隊最高可判處5年徒刑，蓄意散佈俄軍相關不實訊息可判處15年徒刑。

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綜合外電報導，卡拉姆扎公開發表反對言論後，在去年4月在自家住處遭到警方拘捕，他的妻子表示，卡拉姆扎因「不服從執法命令」被捕，今年則被指控犯有叛國罪、散佈相關俄羅斯軍隊假訊息以及幫助非法組織進行活動等罪名，一名檢察官在11日請求法院對卡拉姆扎判處25年刑期，最終判決也如期在17日出爐，該案也是有關案例判決以來最重的一次。

《路透》援引他的律師之一Maria Eismont在當地媒體上的說法，她認為此判決存在許多嚴重的違法問題，因此卡拉姆扎的法律團隊未來將對該判決提出上訴。

CNN報導，卡拉姆扎上週在最後一次法庭的聽證會上表示，他為自己的政治觀點感到「自豪」，由於多年來反對俄國總統普廷的獨裁統治，也公開反對俄羅斯入侵烏克蘭，讓侵犯人權的統治者能夠實質受到國際制裁，雖然自己未能充分說服民主陣營的盟國相信當前俄國政權將對俄羅斯和世界構成危險，不過他仍然相信籠罩在俄國的黑暗會有消散的那一天。

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