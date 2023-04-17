年輕人錢被騙光！南韓租房詐欺案已有3名受害者輕生

南韓仁川彌鄒忽區連環租房詐欺案，已有3名年輕受害者走上絕路。南韓鈔票示意圖。（彭博）

2023/04/17 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川彌鄒忽區發生惡劣至極的連環租房詐欺案，20至30來歲年輕人繳交的高額押金最終卻要不回來，在走投無路下已有3人走上絕路。

據《韓聯社》報導，這起案子所涉及的南韓特殊租房方式稱為傳貰（全租），亦即房客入住時繳交大量押金，房東可以拿這筆錢去投資讓錢滾錢，等到租約結束後再將押金退回給房客，孰料在彌鄒忽區卻出現多起押金拿不回來的狀況。

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詐騙案受害者之一的30來歲女性，今天（17日）凌晨2時12分被來訪友人發現失去意識倒在彌鄒忽區公寓內，雖緊急送醫仍在途中死亡，屋內留有1封遺書。

彌鄒忽區傳貰詐欺案受害對策委員會表示，這名女子在2019年9月以7200萬韓元（約新台幣167萬元）押金簽下傳貰合約，2021年9月續約時被漲到9000萬韓元（約新台幣210萬元），結果當然是9000萬韓元打水漂全都拿不回來。

女子在被騙後天天很早出門工作、很晚才下班回家，甚至到輕生前一天仍然在上班，怎知最後仍然想不開。除此之外，今年2月14日和28日也有2名同案20至30來歲受害者走上絕路。

據了解，彌鄒忽區傳貰詐欺案目前已逮捕2名嫌犯，分別為1名建築師和1名房仲業者，他們在去年1月至7月期間，向彌鄒忽區161套房產租客一共收取125億韓元押金（約新台幣2.9億元）。

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