因應台海情勢緊張 印尼政府擬定「在台35萬公民撤僑計畫」

印尼外交部公民保護局透露，印尼政府正為在台工作的印尼公民擬定一項緊急應變計畫，其中包括若台海爆發衝突，如何撤離在台灣公作的35萬印尼公民。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/04/17 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕近期台海局勢引起全球多國關注，其中印尼政府因有35萬公民在台灣工作，而格外關注。印尼外交部公民保護局透露，印尼政府正為在台工作的印尼公民擬定一項緊急應變計畫，其中包括若台海爆發衝突，如何從台灣及周邊國家撤離印尼公民，以及預測台灣未來的可能情況。

據印尼《羅盤報》（Kompas）報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）在14日表示，政府正持續監測台灣的發展，「為了預測各種可能性，已經與駐台北印尼經濟貿易代表處合作，準備好一個緊急應變計畫」。報導指出，印尼十分關注台海局勢，因為目前有多達35萬印尼公民在台灣生活，主要是工廠和漁船移工，這是準備緊急應變計畫主因。

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另外，除台灣以外，至少50萬印尼公民旅居在東亞各國，包含香港、日本和南韓，若台灣及周邊地區爆發戰爭，撤離工作將非常複雜。報導稱，2022年從烏克蘭撤離印尼公民大約耗費1個月，當時撤離印尼公民有很多選擇，但台灣是座海島，主要交通方式為海運或空運，但在中國各項軍演中，卻總是演練如何包圍台灣，並切斷進出台灣的海空交通。

此外，台灣周圍的水域和空域，對印尼的經濟也相當重要，若發生戰爭，大約830億美元（約新台幣2.4兆）的出口也可能被迫中斷，2021年印尼在該區域的出口值相當於印尼GDP的7%。除東南亞外，印尼出口的中間港口位於中國和韓國，若台灣周邊發生戰爭或情勢升溫，很多直接和間接出口貨物將很難運輸。

報導另引述東協跨政府人權委員會（ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights，AICHR）印尼代表余雲（Yuyun Wahyuningrum）指出，撤離公民是政府的責任，東協成員國的政府對是否撤離公民有自己的評估，像是緬甸目前尚未發生大規模的撤離，不像俄烏戰爭或中國爆發武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情時有撤離計畫。

余雲表示，東協會繼續努力保護移工，目前正準備兩份有關保護移工的宣言，第一是有關在爆發危機時保護移工，第二是保護漁工。東協跨政府人權委員會已討論相關宣言，並希望提交到5月舉行的東協峰會上，同時他也認為，有必要定義宣言中所提到的危機，像是「台灣情況能否被視為危機？」這問題必須被回答，這樣才能做好保護移工的工作。

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