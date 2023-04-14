洩漏美機密軍事情報 FBI逮捕21歲空軍國民兵主嫌

洩密主嫌特謝拉在空軍國民警衛隊服役。（法新社）

2023/04/14 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期爆發嚴重軍事情報洩露事件，包括烏俄戰情等大量機密文件遭公開。啟動調查後，美聯邦調查局（FBI）當地時間週四把在美國空軍國民警衛隊服役的21歲主嫌特謝拉（Jack Douglas Teixeira）逮捕。

《路透》報導，美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）聲明指出，特謝拉因為與本起調查中所指控的未經授權移除、保存和轉移機密國家防衛資訊有所關連，遭FBI逮捕，「FBI探員稍早已將特謝拉逮捕監禁，調查將持續進行。」

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FBI聲明表示，「FBI自上週起便積極搜索調查線索。今日的逮捕行動正是本局長久承諾的體現，那就是要辨別、找出並追究那些背叛我國信任及置國家安全於風險者的責任。」

從外媒曝光的影片可見，身穿紅褲的特謝拉從軍車下車後，在軍方重兵看管下被押往另一輛轎車。美司法部沒有透露特謝拉可能面臨的刑責，前司法部國家安全檢察官范格拉克（Brandon Van Grack）認為，即便主嫌無意造成傷害，仍可能面臨10年刑期。

據《華盛頓郵報》爆料，美軍洩密的文件照片最早是上傳到一個在2020年所創的「Discord」非公開群組上。內有20多名成員，其中一名ID為「OG」的人是該群組領袖，他自去年底開始每個禮拜都在群組內上傳政要行程、戰場細節、地緣政治分析、外國政府試圖干涉選舉等文件照。直到今年2月底，1名青少年成員把這些文件轉發到另一個Discord群組，接著又被大量轉傳，因而曝光。

洩密主嫌特謝拉（著紅褲者）遭軍方重兵看管移送。（路透）

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