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    波蘭總理暗批馬克宏短視 稱烏戰敗中國恐馬上犯台

    2023/04/14 02:06

    〔中央社〕波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，歐洲人試圖加強與中國的關係，可能正犯下歷史性的錯誤。他還提到，如果烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣。

    法新社報導，莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天在美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）說：「他們目光短淺，指望在中國販售更多歐洲聯盟（EU）的產品，卻得付出巨大地緣政治代價，使我們提升而非降低依賴中國。」

    「若干歐洲國家正試圖對中國犯下跟之前對俄羅斯一樣的錯誤。」

    莫拉維茨奇此說顯然劍指法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），但未指名道姓。馬克宏日前訪中回程接受媒體訪問，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸，此言論引發國際社會關注與批評。

    莫拉維茨奇表示，「你不能今天保護烏克蘭，明天說台灣不關你的事」，他認為，「如果─但願不會發生─烏克蘭淪陷、被征服，隔天中國或許就會攻擊台灣」。

    莫拉維茨奇還說：「歐洲自主聽起來很時髦對吧？但它意味把歐洲重心轉向中國，以及切斷與美國的關係。」

    「如果戰略自主實際上意味搬石頭砸自己的腳，那我不太懂這個概念。」1120414

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