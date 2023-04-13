為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金氏紀錄認證最矮狗萌樣曝光 愛盛裝自帶天后氣場

    美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」，本週經金氏世界紀錄正式認證為全球現存身高最矮的狗。（取自www.guinnessworldrecords.com）

    美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」，本週經金氏世界紀錄正式認證為全球現存身高最矮的狗。（取自www.guinnessworldrecords.com）

    2023/04/13 23:56

    〔中央社〕美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」（Pearl），本週經金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證為全球現存身高最矮的狗。

    美國全國公共電台（NPR）報導，經獸醫維爾格（Dr. Giovanni Vergel）量身後，珍珠的身高為3.59吋（約9.12公分），身長5吋（約12.7公分）。身長比冰棒棍還短，和一張美元鈔票差不多，身高則和信用卡相近。

    珍珠的飼主塞姆勒（Vanesa Semler）說，珍珠「小巧如球」，有顆「赤字之心」。

    珍珠也是前紀錄保持者米莉（Miracle Milly）的姪女。米莉身高3.8吋（約9.62公分），個性鮮明令人印象深刻，包括招牌的吐舌照。米莉和姪女珍珠的飼主，都是塞姆勒。珍珠在2020年9月出生時，米莉已過世。

    根據金氏世界紀錄，珍珠和米莉出生體重都不到1盎司（約28.3公克）。現在珍珠體型已稍微壯碩，體重來到1.22磅（553公克）。

    塞姆勒說，珍珠「有點像天后」，愛吃雞肉和鮭魚，喜歡「盛裝打扮」。

    塞姆勒說：「我們很幸運擁有她，以及這麼獨特的機會打破我們本身的紀錄，和全世界分享這個好消息。」

    塞姆勒和珍珠最近前往義大利時尚之都米蘭，順便大肆採購一番。珍珠在金氏世界紀錄的義大利電視節目Lo Show dei Record初次亮相。珍珠被放在復活節蛋形狀的籃子裡帶上舞台，嬌小的牠在直播現場的觀眾面前異常冷靜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    家有貓狗好處+1？日本6.6萬人研究：寶寶「食物過敏率較低」
    2023/03/30 23:58

    家有貓狗好處+1？日本6.6萬人研究：寶寶「食物過敏率較低」
    誰家狒狒逃脫？網友直擊以為是大狗 還稱「祖先」
    2023/03/23 12:33

    誰家狒狒逃脫？網友直擊以為是大狗 還稱「祖先」

    宏碁新品登場！輕薄Swift go大升級
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播