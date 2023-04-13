金氏紀錄認證最矮狗萌樣曝光 愛盛裝自帶天后氣場

美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」，本週經金氏世界紀錄正式認證為全球現存身高最矮的狗。（取自www.guinnessworldrecords.com）

2023/04/13 23:56

〔中央社〕美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」（Pearl），本週經金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證為全球現存身高最矮的狗。

美國全國公共電台（NPR）報導，經獸醫維爾格（Dr. Giovanni Vergel）量身後，珍珠的身高為3.59吋（約9.12公分），身長5吋（約12.7公分）。身長比冰棒棍還短，和一張美元鈔票差不多，身高則和信用卡相近。

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珍珠的飼主塞姆勒（Vanesa Semler）說，珍珠「小巧如球」，有顆「赤字之心」。

珍珠也是前紀錄保持者米莉（Miracle Milly）的姪女。米莉身高3.8吋（約9.62公分），個性鮮明令人印象深刻，包括招牌的吐舌照。米莉和姪女珍珠的飼主，都是塞姆勒。珍珠在2020年9月出生時，米莉已過世。

根據金氏世界紀錄，珍珠和米莉出生體重都不到1盎司（約28.3公克）。現在珍珠體型已稍微壯碩，體重來到1.22磅（553公克）。

塞姆勒說，珍珠「有點像天后」，愛吃雞肉和鮭魚，喜歡「盛裝打扮」。

塞姆勒說：「我們很幸運擁有她，以及這麼獨特的機會打破我們本身的紀錄，和全世界分享這個好消息。」

塞姆勒和珍珠最近前往義大利時尚之都米蘭，順便大肆採購一番。珍珠在金氏世界紀錄的義大利電視節目Lo Show dei Record初次亮相。珍珠被放在復活節蛋形狀的籃子裡帶上舞台，嬌小的牠在直播現場的觀眾面前異常冷靜。

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