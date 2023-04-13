被砲轟忙改口？馬克宏：支持台灣維持現狀、仍是美國強大盟友

法國總統馬克宏12日強調，法國對台灣問題的立場並未改變，支持「維持現狀」，但也重申做為美國盟友，「不表示要成為附庸」。（法新社）

2023/04/13 02:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）由於在訪問中國期間發表有違歐美團結的言論，並對台灣議題展現不同於美國的立場，連日來遭到各界砲轟。但他12日在荷蘭阿姆斯特丹強調，法國對台灣議題的立場並未改變，支持「維持現狀」，和平解決，但也重申做為美國盟友，「不表示要成為附庸」。

馬克宏12日結束對荷蘭的國是訪問，期間還面臨針對法國退休制度改革的抗議。他在與荷蘭總理呂特共同召開的記者會上表示，法國仍然支持台灣維持現狀，支持「一個中國」政策，並尋求和平解決局勢的辦法。但他也堅稱，做為美國的盟友，「並不表示我們沒有獨立思考的權利」，歐洲不應成為華府或北京的「追隨者」，也不應捲入任何情勢升級。

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馬克宏強調，他在訪問中國前曾與美國總統拜登對話。對於美國前總統川普對他「舔中」（kissing his ass）的批評，馬克宏四兩撥千斤地回應，表示他對川普的言論「無話可說」，「因為他也參與了這場衝突的升級」。

與此同時，法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）12日也在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議場邊向媒體表示，法國和歐洲希望奉行獨立於美國和中國的政策路線，但打算成為「美國強大而可靠的盟友」。他強調，在馬克宏訪問中國前，巴黎和華府已就其在中國議題上的立場進行協調。

勒麥爾表示，馬克宏的言論引發的爭議是「無事生非」（much ado about nothing），因為馬克宏多年來一直如此主張，「我們希望歐洲擁有主權。我的意思是，在地緣政治、產業和科技問題上，我們希望歐洲更加獨立」，「6年多來，這一直是法國政策的核心。」

勒麥爾也強調，馬克宏在訪問中國前曾與拜登對話，美國、法國和歐洲對與中國的關係採取「協調方針」（coordinated approach）。馬克宏也要求中國就台灣議題進行更多對話，「我們要求中國降低其在台灣周邊的軍事行動。」

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