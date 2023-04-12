燒肉店牙籤剔完牙再塞回筒內 日本2男遭警方逮捕
2023/04/12 20:10
〔即時新聞／綜合報導〕日本迴轉壽司先前遭到青少年惡搞，引起社會譁然。2022年也有兩名日本男子在燒店用餐時，將剔過牙的牙籤放回去籤筒，甚至還將過程錄下放到社群媒體上。受害店家因店名在網路上被公開而不堪其擾，因此向警方報案，而兩名涉案人事在昨（11日）遭到逮捕。
綜合日媒報導，兩名30歲日本男子2022年在櫪木縣一間燒肉店用餐，其中一名男子竟將剔過牙的牙籤放回牙籤筒內，同行男子還將所有過程拍下並放到社群網站上。有網友發現後，向該店家舉報並提供影片，後來店家隨即將店內所有牙籤筒，換成獨立包裝的牙籤。
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今年2月這段「惡搞」影片在社群平台上流傳，且被害店家的店名也被網友公開，店家因不堪其擾，因此決定正式報警。兩人因涉嫌妨害業務等罪，已在昨日遭到警方逮捕，事後兩人也向警方坦承犯行。
https://t.co/dagC1g5eCI#つまようじマン #TAKAHIRO#室井大樹— worldwalker （@worldwalker_now） February 3, 2023
栃木県那須塩原市の焼肉レストラン
はんがん 西那須野店
での迷惑行為の動画が拡散、店が警察に相談している。
男性客がつまようじを口に入れた後、戻す行為を繰り返しており店側では被害届を出すことも検討している。 pic.twitter.com/HgESVW5CSY