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    燒肉店牙籤剔完牙再塞回筒內 日本2男遭警方逮捕

    日本兩名男子去年在燒肉店用餐時，其中一人將剔過牙的牙籤放回籤筒，經受害店家報案，兩人昨遭警方逮捕。（圖翻攝自@worldwalker_now推特）

    日本兩名男子去年在燒肉店用餐時，其中一人將剔過牙的牙籤放回籤筒，經受害店家報案，兩人昨遭警方逮捕。（圖翻攝自@worldwalker_now推特）

    2023/04/12 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕日本迴轉壽司先前遭到青少年惡搞，引起社會譁然。2022年也有兩名日本男子在燒店用餐時，將剔過牙的牙籤放回去籤筒，甚至還將過程錄下放到社群媒體上。受害店家因店名在網路上被公開而不堪其擾，因此向警方報案，而兩名涉案人事在昨（11日）遭到逮捕。

    綜合日媒報導，兩名30歲日本男子2022年在櫪木縣一間燒肉店用餐，其中一名男子竟將剔過牙的牙籤放回牙籤筒內，同行男子還將所有過程拍下並放到社群網站上。有網友發現後，向該店家舉報並提供影片，後來店家隨即將店內所有牙籤筒，換成獨立包裝的牙籤。

    今年2月這段「惡搞」影片在社群平台上流傳，且被害店家的店名也被網友公開，店家因不堪其擾，因此決定正式報警。兩人因涉嫌妨害業務等罪，已在昨日遭到警方逮捕，事後兩人也向警方坦承犯行。

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