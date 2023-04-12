智利壓倒性通過週工時40小時 盼總統民調雪崩能止血

智利總統博里奇年僅37歲，競選時承諾要積極推動社會、經濟層面改革。（資料照，美聯社）

2023/04/12 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕智利每週法定工作時間從45小時減少至40小時，法案歷經波折，國會週二（11日）終於通過。此為智利總統博里奇（Gabriel Boric）近日民調雪崩式下滑後取得的重大立法勝利。

據《路透》報導，博里奇去年上任後，承諾實施全方面的社會、經濟改革，但過程中屢屢遭遇挫折，包括新憲法公投慘敗，和重要稅改法案的立法失利。

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如今工時改革法案大獲全勝，對博里奇政府來說無疑是值得慶祝的勝利。新法明定，自今年開始，每年的週工作時數減少1小時，逐年遞減，直到每週40小時為止。

該法案以127票贊成、14票反對，獲壓倒性支持，智利的數間企業已宣布將執行該法案，包括智利國營銅業巨頭Codelco，該公司今年稍早曾表示，將尋求在2026年以前縮短每週工時至40小時。

然而，部分中小型企業卻對此提出批評，稱其缺乏足夠資源僱用更多勞工、彌補損失的工時。智利勞工部長賈拉（Jeannette Jara）對此表示，政府已採取漸進措施減少衝擊，賈拉強調：「最重要的是，勞工權利必須獲得保障。」

與此同時，英國、西班牙等國均尋求進一步縮短每週工作時間。英國近日一項歷時6個月的「週休3日」實驗結果出爐，工時減少後員工更開心健康，同時公司產值未減反增。澳洲更打算於近期研擬法案，朝週休3日邁進。

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