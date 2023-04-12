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    首頁　>　國際

    馬克宏海牙演說倡歐洲主權 遭抗議民眾短暫打斷

    2023/04/12 00:24

    〔中央社〕法國總統馬克宏今天抵達荷蘭進行國是訪問，並在海牙發表有關歐洲主權的演說，他剛開始演說就遭到抗議民眾喊話打斷，抗議者隨即被帶出場，馬克宏才繼續演說。

    法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）下午在海牙這場以安全與經濟事務上的「歐洲主權」為主題的演說才開始，聽眾裡就有人高喊：「法國的民主何在？我們何時失去了民主？」他們顯然是指控他以不民主方式推動引起爭議的年金改革計畫。

    這場演說開始前就有約20多個抗議民眾在會場外高喊口號。馬克宏開始演說時，場內兩名女性抗議者高舉寫有「暴力與偽善總統」字樣的標語，在會場另一邊也有一名男抗議者高舉抗議標語。

    馬克宏回應他們說：「如果你們給我點時間，我可以答覆這個問題。」但安全人員1分鐘後就把這些抗議民眾帶出場。

    馬克宏後來接著說：「社會辯論非常重要。各位如果對我們在法國所討論的事有問題，我都可以答覆。」

    他表示，民眾若因不同意一些法律而「為所欲為」，恐將「使民主面臨危險」。

    45歲的馬克宏在法國推行年金改革，將退休年齡由62歲提高到64歲，面臨第2個任期開始以來最大挑戰，已遭遇連串抗議和示威活動，13日又有新的罷工行動將登場。

    在國際上，馬克宏上週訪問中國後，接受媒體訪問時發表「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」的言論，引起各界抨擊，風波在全球延燒。他這趟荷蘭之行就歐洲主權議題發表的演說受各方密切關注。1120412

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