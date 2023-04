女街友突脫褲倒地 下秒驚見嬰孩呱呱墜地！

2023/04/12 00:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國舊金山一名懷孕女街友近日直接在路邊臨盆,所幸有好心人上前幫忙,母子均安。該名女子在路邊生小孩的影片在網上瘋傳,引發熱議。

根據《每日郵報》報導,從網上曝光的影片可以看到,一名女街友褲子脫一半倒在街邊,似乎是剛生完小孩,剛出世的嬰孩在旁人幫助下以毛毯包裹好放在母親身旁,影片最後則能看到女街友努力坐起身抱起孩子。

請繼續往下閱讀...

舊金山消防部門9日證實此事,表示這起事件本月6日發生在舊金山田德隆區(Tenderloin)吉爾里街(Geary Street),所幸有好心路人幫忙,將母子送往當地醫院,目前母子身體狀況穩定,消防部門以隱私法為由,拒絕透露更多細節。另外,有網傳影片稱這名女子生產前正在吸毒,但相關傳言並未獲證實。

NEWS & Education ONLY

⚠️

Don’t Do Drugs. The reality of drug use is tough and these images are strong, but necessary to show how destructive narcotics are to society.



San Francisco, California.— (@ppv_tahoe) Woman gives birth on the street after smoking crack all afternoon… pic.twitter.com/n6kbivg0uX