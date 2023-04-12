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    女街友突脫褲倒地 下秒驚見嬰孩呱呱墜地！

    舊金山一名懷孕女街友近日直接在路邊生產，所幸有好心人上前幫忙，母子均安。（圖翻攝自推特）

    舊金山一名懷孕女街友近日直接在路邊生產，所幸有好心人上前幫忙，母子均安。（圖翻攝自推特）

    2023/04/12 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山一名懷孕女街友近日直接在路邊臨盆，所幸有好心人上前幫忙，母子均安。該名女子在路邊生小孩的影片在網上瘋傳，引發熱議。

    根據《每日郵報》報導，從網上曝光的影片可以看到，一名女街友褲子脫一半倒在街邊，似乎是剛生完小孩，剛出世的嬰孩在旁人幫助下以毛毯包裹好放在母親身旁，影片最後則能看到女街友努力坐起身抱起孩子。

    舊金山消防部門9日證實此事，表示這起事件本月6日發生在舊金山田德隆區（Tenderloin）吉爾里街（Geary Street），所幸有好心路人幫忙，將母子送往當地醫院，目前母子身體狀況穩定，消防部門以隱私法為由，拒絕透露更多細節。另外，有網傳影片稱這名女子生產前正在吸毒，但相關傳言並未獲證實。

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