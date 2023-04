烏俄交換戰俘 100名返烏士兵近半重傷或曾遭酷刑

俄烏雙方週一均對外宣布,逾200名俄國、烏克蘭士兵,已透過交換戰俘管道返回家園。圖為4月10日,1名烏克蘭士兵出現在巴赫穆特附近的戰壕中。(路透)

2023/04/11 13:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏兩國政府週一(10日)均對外宣布,逾200名俄國、烏克蘭士兵,已透過交換戰俘管道,返回家園。

據《美聯社》報導,俄國國防部表示,按照此前與烏克蘭達成的協議,共106名俄國士兵從烏克蘭拘留所獲釋;烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)則表示,俄國釋放了100名烏克蘭戰俘。

雙方聲明均未提及戰俘交換過程,是否涉及任何中介機構。葉爾馬克透露,一些烏克蘭士兵傷勢嚴重,「自2022年2月開打至今,欲達成戰俘交換始終並不容易」。

烏克蘭內閣臨時機構「戰俘待遇協調總部」(Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War)宣稱,返回烏國共計80名男兵、20名女兵中,近半「受到重傷、生病或曾遭受酷刑」。

其中,返烏女兵卡琵連科(Valeriia Karpilenko),去年5月參與馬立波(Mariupol)一座鋼鐵廠的保衛戰。當俄軍將廠區團團包圍時,她與1名烏克蘭士兵在地下室倉促完婚;孰料3天後,她的新婚丈夫便慘遭殺害。

自開戰以來,俄烏雙方已交換數百名戰俘及陣亡士兵的遺體。與此同時,烏克蘭總統辦公室指出,至少有6名平民在最近的俄軍砲擊中受傷;烏國頓內茨克州長基里連科(Pavlo Kyrylenko)稱,俄軍襲擊了該州民用設施,包括發電廠和民宅。

