烏俄交換戰俘 100名返烏士兵近半重傷或曾遭酷刑

俄烏雙方週一均對外宣布，逾200名俄國、烏克蘭士兵，已透過交換戰俘管道返回家園。圖為4月10日，1名烏克蘭士兵出現在巴赫穆特附近的戰壕中。（路透）

2023/04/11 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏兩國政府週一（10日）均對外宣布，逾200名俄國、烏克蘭士兵，已透過交換戰俘管道，返回家園。

據《美聯社》報導，俄國國防部表示，按照此前與烏克蘭達成的協議，共106名俄國士兵從烏克蘭拘留所獲釋；烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）則表示，俄國釋放了100名烏克蘭戰俘。

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雙方聲明均未提及戰俘交換過程，是否涉及任何中介機構。葉爾馬克透露，一些烏克蘭士兵傷勢嚴重，「自2022年2月開打至今，欲達成戰俘交換始終並不容易」。

烏克蘭內閣臨時機構「戰俘待遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）宣稱，返回烏國共計80名男兵、20名女兵中，近半「受到重傷、生病或曾遭受酷刑」。

其中，返烏女兵卡琵連科（Valeriia Karpilenko），去年5月參與馬立波（Mariupol）一座鋼鐵廠的保衛戰。當俄軍將廠區團團包圍時，她與1名烏克蘭士兵在地下室倉促完婚；孰料3天後，她的新婚丈夫便慘遭殺害。

自開戰以來，俄烏雙方已交換數百名戰俘及陣亡士兵的遺體。與此同時，烏克蘭總統辦公室指出，至少有6名平民在最近的俄軍砲擊中受傷；烏國頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）稱，俄軍襲擊了該州民用設施，包括發電廠和民宅。

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