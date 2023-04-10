美菲最大規模軍演「肩並肩」4/11登場 中國跳腳：勿介入南海爭議

美國和菲律賓歷來最大規模「肩並肩聯合演習」（Balikatan）11日登場，反制中國將南海軍事化。圖為美菲兩軍2019年4月在菲律賓丹轆省的卡帕斯舉行實彈演習。（法新社檔案照）

2023/04/10 18:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國日益咄咄逼人，肆無忌憚地將南海軍事化，美國與菲律賓歷來最大規模的「肩並肩聯合演習」（Balikatan）演習11日至28日登場，凸顯菲國總統小馬可仕就任後，美菲關係持續升溫，有利共同因應中國在南海愈發恣意妄為的行徑。對此，中國外交部11日警告，美菲之間的軍事合作，不得介入南海爭議。

本年度美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，地點包括呂宋島北部、巴拉望等地，重點為海上安全防禦等，且將首度實施水上實彈演練，重點將是海上及海岸防衛，以及增進海域意識。

請繼續往下閱讀...

此次肩並肩軍演規模超越往年，共計動員約1.76萬名軍人參與，其中包括約1.2萬名美軍及5000多名菲律賓軍隊成員。另外澳洲國防軍也派出111人特遣隊參加，主要參與特種作戰等小型演訓。

此前，菲律賓4月3日公布新增4座供美軍進駐的軍事基地確切地點，《法新社》報導，其中2座位置接近台灣，分別是靠近南海、巴拉旺島南端外海巴拉巴克島（Balabac Island）上的空軍基地，以及位於卡加延省（Cagayan）、距台灣僅約400公里的海軍基地。

在北京，中國外交部11日聲明指出，有關國家間的交流合作不應當針對第三方，應當致力於地區的和平穩定，而不是相反。聲明中強調，美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法