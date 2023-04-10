為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美菲最大規模軍演「肩並肩」4/11登場 中國跳腳：勿介入南海爭議

    美國和菲律賓歷來最大規模「肩並肩聯合演習」（Balikatan）11日登場，反制中國將南海軍事化。圖為美菲兩軍2019年4月在菲律賓丹轆省的卡帕斯舉行實彈演習。（法新社檔案照）

    美國和菲律賓歷來最大規模「肩並肩聯合演習」（Balikatan）11日登場，反制中國將南海軍事化。圖為美菲兩軍2019年4月在菲律賓丹轆省的卡帕斯舉行實彈演習。（法新社檔案照）

    2023/04/10 18:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國日益咄咄逼人，肆無忌憚地將南海軍事化，美國與菲律賓歷來最大規模的「肩並肩聯合演習」（Balikatan）演習11日至28日登場，凸顯菲國總統小馬可仕就任後，美菲關係持續升溫，有利共同因應中國在南海愈發恣意妄為的行徑。對此，中國外交部11日警告，美菲之間的軍事合作，不得介入南海爭議。

    本年度美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，地點包括呂宋島北部、巴拉望等地，重點為海上安全防禦等，且將首度實施水上實彈演練，重點將是海上及海岸防衛，以及增進海域意識。

    此次肩並肩軍演規模超越往年，共計動員約1.76萬名軍人參與，其中包括約1.2萬名美軍及5000多名菲律賓軍隊成員。另外澳洲國防軍也派出111人特遣隊參加，主要參與特種作戰等小型演訓。

    此前，菲律賓4月3日公布新增4座供美軍進駐的軍事基地確切地點，《法新社》報導，其中2座位置接近台灣，分別是靠近南海、巴拉旺島南端外海巴拉巴克島（Balabac Island）上的空軍基地，以及位於卡加延省（Cagayan）、距台灣僅約400公里的海軍基地。

    在北京，中國外交部11日聲明指出，有關國家間的交流合作不應當針對第三方，應當致力於地區的和平穩定，而不是相反。聲明中強調，美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菲美最大規模聯合軍演「肩並肩」4月登場 將首次包含「水上實彈演習」
    2023/03/14 20:46

    菲美最大規模聯合軍演「肩並肩」4月登場 將首次包含「水上實彈演習」
    軍情動態》美菲大規模聯演 發射SM-2防空飛彈威嚇中國
    2022/03/29 13:32

    軍情動態》美菲大規模聯演 發射SM-2防空飛彈威嚇中國

    「國民女神」指定！飲這款「金」平安！
    菲美30年來最大軍演 菲國防長：同盟穩固勝以往
    2022/03/28 20:56

    菲美30年來最大軍演 菲國防長：同盟穩固勝以往

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播