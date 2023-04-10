為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾嗆習近平下台 中國2名維權律師各遭判處逾10年徒刑

    中國法院10日判處2名維權律師許志永、丁家喜各逾10年徒刑，圖為丁家喜的妻子羅勝春手持丈夫照片。（路透）

    中國法院10日判處2名維權律師許志永、丁家喜各逾10年徒刑，圖為丁家喜的妻子羅勝春手持丈夫照片。（路透）

    2023/04/10 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國法院週一（10日）判處2名知名人權律師各逾10年徒刑，且2人已被關押超過3年，期間多次傳出遭受酷刑，家屬、律師申請會見均被悍拒。中國近年對國內異議人士進行嚴厲鎮壓，引發國際社會關注。

    據《路透》報導，中國知名法律學者許志永、維權律師丁家喜，遭控「顛覆國家政權罪」，週一被判有罪，分別遭判14年與12年徒刑。

    許、丁2人是中國維權運動中的指標性人物，許志永公開倡導的「新公民運動」，旨在提高中國官員財富的透明度，並呼籲讓中國公民行使憲法賦予的公民權利。

    丁家喜的妻子羅勝春現居美國，已向美國國務院官員提出要求，詳細追查丁的案件細節，「他們的律師被禁止公佈法庭判決文件，他們也不敢透露判刑地點，及以何種罪名遭判刑」。

    羅勝春強調：「我不會讓他們（中國政府）這麼輕易的將丁家喜和許志永關進監獄。」中國司法部至今沒有作出任何回應。

    兩人實際上已被關押超過3年。丁家喜於2019年12月在北京友人家中，遭山東警方非法逮捕。丁的律師透露，他被單獨關押將近6個月，過程中經常受到酷刑逼供。

    2020年年初，許志永在流亡中公開發表勸退書，要求習近平請辭，該年2月便遭當局拘禁。關押至今，仍禁止兩人與其律師同外國媒體接觸，目的就是遏止維權案件廣為流傳。

    總部位在紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）中國部高級研究員王亞秋指出，許志永和丁家喜遭受「殘酷、荒謬的定罪判刑」，反映中國國家主席習近平將和平的維權活動「視如寇讎」。

    自習近平2012年上台以來，中國大力打壓異議人士，數百名維權律師被拘留，目前已有數十人入獄。中國政府拒絕承認不良的人權記錄，堅稱中國是法治國家，指控被監禁的維權律師和維權人士，皆是違法的罪犯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國著名維權人士遭重判 王丹：不要對邪惡政權有幻想
    2023/04/10 14:17

    中國著名維權人士遭重判 王丹：不要對邪惡政權有幻想
    專家：馬克宏訪中外交失敗 恐大損國際形象
    2023/04/08 08:27

    專家：馬克宏訪中外交失敗 恐大損國際形象

    華人世界公益盛會 2023愛心獎提名開跑
    自由說新聞》歐盟主席訪中當「黑臉」！曝習近平對2首腦「差別待遇」
    2023/04/07 16:41

    自由說新聞》歐盟主席訪中當「黑臉」！曝習近平對2首腦「差別待遇」
    馮德萊恩訪中提台灣問題 習近平：指望中國妥協退讓是癡心妄想
    2023/04/07 05:37

    馮德萊恩訪中提台灣問題 習近平：指望中國妥協退讓是癡心妄想

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    馬克宏訪中 習近平對烏俄議題堅稱「勸和促談」
    2023/04/06 19:06

    馬克宏訪中 習近平對烏俄議題堅稱「勸和促談」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播