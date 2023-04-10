曾嗆習近平下台 中國2名維權律師各遭判處逾10年徒刑

中國法院10日判處2名維權律師許志永、丁家喜各逾10年徒刑，圖為丁家喜的妻子羅勝春手持丈夫照片。（路透）

2023/04/10 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國法院週一（10日）判處2名知名人權律師各逾10年徒刑，且2人已被關押超過3年，期間多次傳出遭受酷刑，家屬、律師申請會見均被悍拒。中國近年對國內異議人士進行嚴厲鎮壓，引發國際社會關注。

據《路透》報導，中國知名法律學者許志永、維權律師丁家喜，遭控「顛覆國家政權罪」，週一被判有罪，分別遭判14年與12年徒刑。

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許、丁2人是中國維權運動中的指標性人物，許志永公開倡導的「新公民運動」，旨在提高中國官員財富的透明度，並呼籲讓中國公民行使憲法賦予的公民權利。

丁家喜的妻子羅勝春現居美國，已向美國國務院官員提出要求，詳細追查丁的案件細節，「他們的律師被禁止公佈法庭判決文件，他們也不敢透露判刑地點，及以何種罪名遭判刑」。

羅勝春強調：「我不會讓他們（中國政府）這麼輕易的將丁家喜和許志永關進監獄。」中國司法部至今沒有作出任何回應。

兩人實際上已被關押超過3年。丁家喜於2019年12月在北京友人家中，遭山東警方非法逮捕。丁的律師透露，他被單獨關押將近6個月，過程中經常受到酷刑逼供。

2020年年初，許志永在流亡中公開發表勸退書，要求習近平請辭，該年2月便遭當局拘禁。關押至今，仍禁止兩人與其律師同外國媒體接觸，目的就是遏止維權案件廣為流傳。

總部位在紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）中國部高級研究員王亞秋指出，許志永和丁家喜遭受「殘酷、荒謬的定罪判刑」，反映中國國家主席習近平將和平的維權活動「視如寇讎」。

自習近平2012年上台以來，中國大力打壓異議人士，數百名維權律師被拘留，目前已有數十人入獄。中國政府拒絕承認不良的人權記錄，堅稱中國是法治國家，指控被監禁的維權律師和維權人士，皆是違法的罪犯。

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