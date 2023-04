馬克宏稱歐洲不捲入台海 全球網友創新詞酸舔共舔到屁股上

2023/04/10 13:19

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏訪中返程接受專訪,稱歐洲不該為美國附庸、歐洲不捲入台海戰爭,相關發言引爆外國網友怒火,社群「推特」還出現專屬他的動詞「#macroning」,諷刺他舔共舔到屁股上,還以戰略中立教唆歐洲盟友遠離美國。

綜合外媒報導,馬克宏在專訪時說,歐洲面臨最大風險就是捲入根本不屬於歐洲的危機中,「加速台灣(危機)對我們有利嗎?沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者,根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

馬克宏說,歐洲應該保持戰略自主,不依靠任何大國,成為全世界第三大超級大國。

馬克宏相關發言涉及「靠中反美」,還衍生出美國無需理會在歐洲發生的俄烏戰爭等,網友紛紛在「推特」開酸,還直接出現馬克宏專屬標籤「#macroning」,意為馬克宏主義。

網友說,「此詞最佳意思就是『正在舔中國屁股』」、「macroning原指,一個想舔人民幣的人,還頤指氣使教唆歐洲朋友們拋售美金,後引申為賣友求榮」、「macroning 就是把台灣趕下車,好有空間來多少賣一點法國包包」、「macroning最佳比喻就是通心粉(馬克宏與通心粉發音相近)煮進中國蟾蜍湯中」、「macroning可憐可悲的法國馬桶」。

「推特」還出現「#macroning」梗圖,包含有馬克宏在旁的單字解說圖、漫畫版的馬克宏正在親吻中國國家主席習近平的屁股、漫畫版烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷對於馬克宏發言大笑等。

網友還將馬克宏「#macroning」與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)專屬標籤「#scholzing」做對比,蕭茲今年1月也被批對於援烏議題始終「承諾要幫忙,但根本沒有做。」以兩大負面詞彙狠批歐洲立場。

This is how the Chinese people see what Macroning is. pic.twitter.com/2Dizos6UGl