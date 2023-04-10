為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏稱歐洲不捲入台海 全球網友創新詞酸舔共舔到屁股上

    法國總統馬克宏在訪中後稱歐洲不該捲入台海議題內，被國外網友以其姓氏創詞嘲諷賣友求榮。（取自推特）

    法國總統馬克宏在訪中後稱歐洲不該捲入台海議題內，被國外網友以其姓氏創詞嘲諷賣友求榮。（取自推特）

    2023/04/10 13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏訪中返程接受專訪，稱歐洲不該為美國附庸、歐洲不捲入台海戰爭，相關發言引爆外國網友怒火，社群「推特」還出現專屬他的動詞「#macroning」，諷刺他舔共舔到屁股上，還以戰略中立教唆歐洲盟友遠離美國。

    綜合外媒報導，馬克宏在專訪時說，歐洲面臨最大風險就是捲入根本不屬於歐洲的危機中，「加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

    馬克宏說，歐洲應該保持戰略自主，不依靠任何大國，成為全世界第三大超級大國。

    馬克宏相關發言涉及「靠中反美」，還衍生出美國無需理會在歐洲發生的俄烏戰爭等，網友紛紛在「推特」開酸，還直接出現馬克宏專屬標籤「#macroning」，意為馬克宏主義。

    網友說，「此詞最佳意思就是『正在舔中國屁股』」、「macroning原指，一個想舔人民幣的人，還頤指氣使教唆歐洲朋友們拋售美金，後引申為賣友求榮」、「macroning 就是把台灣趕下車，好有空間來多少賣一點法國包包」、「macroning最佳比喻就是通心粉（馬克宏與通心粉發音相近）煮進中國蟾蜍湯中」、「macroning可憐可悲的法國馬桶」。

    「推特」還出現「#macroning」梗圖，包含有馬克宏在旁的單字解說圖、漫畫版的馬克宏正在親吻中國國家主席習近平的屁股、漫畫版烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷對於馬克宏發言大笑等。

    網友還將馬克宏「#macroning」與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）專屬標籤「#scholzing」做對比，蕭茲今年1月也被批對於援烏議題始終「承諾要幫忙，但根本沒有做。」以兩大負面詞彙狠批歐洲立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬克宏稱歐洲不捲入台海 挨批出賣盟友不配領導
    2023/04/10 09:07

    馬克宏稱歐洲不捲入台海 挨批出賣盟友不配領導
    馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真
    2023/04/10 06:15

    馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

    「國民女神」指定！飲這款「金」平安！
    歐媒：馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突
    2023/04/10 06:14

    歐媒：馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突
    習盼馬克宏離間歐美 馬克宏卻幻想習反普
    2023/04/09 07:16

    習盼馬克宏離間歐美 馬克宏卻幻想習反普

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播