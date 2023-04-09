「蔡麥會」後中國對台軍演 蓋拉格：美應用技術助台製造防禦系統

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）8日表示，美國必須嚴肅對待中國對台灣構成的威脅。（美聯社）

2023/04/09 16:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕在蔡英文總統5日與美國聯邦眾議院議長麥卡錫為首的跨黨拜眾議員於加州雷根總統圖書館會晤後，中國從8日起在台灣周邊地區展開為期3天的軍演。美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）8日表示，美國必須嚴肅對待中國對台灣構成的威脅。

根據美聯社報導，5日與麥卡錫一同會晤蔡總統的蓋拉格表示，他計劃領導中國問題特別委員會努力加強台灣政府的防禦，鼓勵國會加快對台灣的軍事援助。

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蓋拉格指出，中國國家主席習近平圖謀要讓台灣與中國統一，「我們需要竭盡全力來加強我們的威懾和拒止態勢，讓習近平認識到，他無法統一台灣」。

中國官員譴責了蔡總統與麥卡錫等議員的會面，並宣布對在美國接待她的2個組織實施制裁，但迄今為止，中國的即時反應不如對民主黨籍前眾議院議長裴洛西去年8月訪台的反應那麼強烈。

蓋拉格表示，中國警告美國國會議員不要參加與蔡總統的會面，在蔡麥會後，中國敦促美國離開其所謂的「錯誤和危險的道路」，但他強調美國國會議員不會被中國嚇倒。

蓋拉格說：「這是一種試圖改變意識形態鬥爭空間的嘗試，也是恐嚇我們的嘗試，讓我們覺得我們正在改變現狀並激怒他們，而事實恰恰相反。」

蓋拉格指出，他希望國會努力加強對台灣的軍事承諾，美國應該更快地向台灣運送武器系統以進行防禦；他說，這次與蔡總統會晤後產生的一個想法是，美國應用技術幫助台灣製造自己的防禦系統。

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