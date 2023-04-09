以色列砲轟敘利亞 回應戈蘭高地火箭彈襲擊

戈蘭高地遭6枚火箭彈襲擊後，以軍將持續打擊敘利亞軍事目標。圖為8日晚間，數名以軍在火箭彈襲擊地點警戒。（法新社）

2023/04/09 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方對外宣稱，週日（9日）以軍襲擊了敘利亞境內的軍事目標，回應以國領土遭火箭彈襲擊的事件。以色列近日針對鄰國發動多次攻擊行動，導致區域危機不斷升級。

據《路透》報導，敘利亞官方媒體表示，週日於首都大馬士革（Damascus）周遭發生數起爆炸；以色列軍方則表示，因戈蘭高地（Golan Heights）前一晚遭到6枚火箭彈襲擊，以軍將持續打擊敘利亞的軍事目標。

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以色列國防部發出聲明，稱飛彈和無人機襲擊了敘利亞的火箭發射器，隨後對敘利亞軍事設施，包括軍用雷達和砲兵陣地進行了空襲。以色列軍方強調：「敘利亞政府應對我國境內發生的攻擊行動負責，我們絕不會漠視任何侵犯以色列主權的企圖。」

敘利亞國防部指出，其防空系統已對以色列的襲擊作出反制，攔截了部分以色列飛彈。截至目前，敘軍尚未公布任何人員傷亡，僅表示軍事設施蒙受損失。

以色列方面的情資顯示，火箭彈係由敘利亞境內發射，但未對戈蘭高地造成人員傷亡。1967年的第三次中東戰爭中，以色列強佔戈蘭高地，並於1981年正式吞併了這片1200平方公里的領土。時至今日，國際社會多未對此表示認可。

以軍表示，只有3枚火箭彈進入以色列領土，其中2枚落在空曠地區，第3枚則被防空系統攔截。由伊朗支持的巴勒斯坦聖戰組織聖城旅（Al-Quds Brigades）宣稱，替火箭彈襲擊行動負責。

近日以色列警方突襲耶路撒冷的阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）後，以色列和巴勒斯坦武裝組織之間的緊張局勢快速升溫，此舉同時引起了阿拉伯世界的嚴厲譴責。

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