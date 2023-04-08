台日「漫画之絆」移師岩手大槌町展出 台灣漫畫家現場作畫

出席台日「漫画之絆」色紙展的3位台灣漫畫家阮光民（右起）、柯宥希和彭傑，以「大槌町意象」為主題，現場繪製簽名板。（駐日台灣文化中心提供）

2023/04/08 22:34

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕由文化部駐日台灣文化中心主辦的台日「漫画之絆」色紙展，8日在日本東北的岩手縣大槌町展出。台灣漫畫家柯宥希（顆粒）、彭傑、阮光民親赴當地，以「大槌町意象」為主題，現場繪製簽名板，訪問當地由台灣善款支援重建的「吉里吉里保育園」，並與園童、當地高中生及民眾交流，場面溫馨。

台日「漫画之絆」色紙展，展出233位台日漫畫家所繪製、共計228張的簽名板，雙方漫畫家透過畫作表達對彼此的謝意。活動緣起於2021年日本東北311大地震10周年時，日本台灣交流協會舉辦的「感謝台灣」簽名板活動，今年由駐日台灣文化中心接棒，移師至日本舉辦，首站上月於東京新宿紀伊國屋書店展出，獲得很大的迴響。

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第2站展出地點選在311重災區岩手縣大槌町，駐日代表謝長廷、岩手縣副知事八重樫幸治、台灣漫畫家柯宥希（顆粒）、彭傑、阮光民、以及日本資深聲優島田敏、山口由里子等來賓，和大槌町的眾多町民都出席。

大槌町位於太平洋沿岸的濱海小鎮，311大地震時遭逢重創，如今已成功復興。當地的吉里吉里保育園遭到海嘯摧毀，園童被安置在臨時保育園中，後來由台灣紅十字會支援了一半的經費，在2014年8月完成重建。

謝長廷在致詞時表示，台灣能夠在大槌町的復興事業中出力，協助受災戶重建自己的家園，感到十分榮幸，而大槌町對台灣的援助，也銘感於心，不僅在東京奧運時作為接待城市，為台灣的選手們加油，也參與拍攝感謝台灣的影片，更提供漂亮的場地，辦理展覽及台日漫畫家與日本聲優交流會，希望這樣善的循環可以永不止息。

大槌町長平野公三在開幕式時，特別用台語「多謝」表達感謝之意。現場播放了2021年簽名板於台灣各地巡迴時的紀錄影片，讓日本民眾相當感動。

今天展出的現場，3位台灣漫畫家柯宥希、彭傑、阮光民，除與島田敏與山口由里子2位日本資深聲優進行交流之外，還以「大槌町意象」為主題，現場繪製簽名板。

阮光民以其作品「用九柑仔店」中的角色，畫出在吉里吉里保育園送貨的場景。彭傑將大槌町的吉祥物「Oochan」擬人化成可愛的女孩，配上當地景點「蓬萊島」為背景。柯宥希則讓自己的漫畫角色穿著大槌高中的制服，並與吉祥物合影。

「漫画之絆」台日色紙展，從8日至4月16日於大槌町展出。第3站將於在4月27日起，回到東京的台灣文化中心展出。

3位台灣漫畫家拜訪大槌町的吉里吉里保育園，這所保育園在311後遭海嘯摧毀，透過台灣善款支援重建。（駐日台灣文化中心提供）

駐日台灣文化中心主辦的台日「漫画之絆」色紙展，8日在日本東北的岩手縣大槌町展出。（駐日台灣文化中心提供）

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