蔡總統會見麥卡錫 北京四機構發聲明反擊

總統蔡英文今與美國眾議院議長麥卡錫會面。（總統府提供）

2023/04/06 09:46

〔中央社〕針對總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面，中共中央台辦、中國外交部與國防部、全國人大外事委員會今天皆發表聲明譴責。

中共中央台辦發言人的聲明表示，這是「民進黨當局」推動台美勾連、「倚美謀獨」的又一「挑釁」行徑，「我們予以強烈譴責」，將採取堅決措施懲戒「臺獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

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中國外交部以未署名的發言人表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。聲明並重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線」。

中國國防部以未署名的發言人表示，敦促美方停止粗暴干涉「中國內政」，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空「一個中國原則」。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

全國人大外事委員會的聲明則聲稱，全國人民代表大會制定實施的「反分裂國家法」對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。「任何搞『以台制華』、支持縱容『台獨』分裂勢力的圖謀終將失敗，任何搞『挾洋謀獨』、破壞祖國統一的行徑終將受到法律的制裁。」

蔡總統當地時間5日上午在雷根圖書館麥卡錫，兩人會後共同發表談話。蔡總統感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單。她數次提及雷根，強調在面對這世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。

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