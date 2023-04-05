親俄部落客中國網購帳號被駭 撒幣替俄軍買無人機變一堆「鳥」

烏克蘭駭客團體「網路抵抗（Kiber Sprotyv）」3日在社群媒體發文，附上截圖，表示成功入侵親俄軍事部落客盧欽（Mikhail Luchin）在中國「全球速賣通」的帳號買了一批情趣用品。（取自網路）

2023/04/05 21:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕一批抵抗俄羅斯侵略的烏克蘭駭客，為一名替莫斯科侵略行動募款買無人機的挺俄軍志願者送來「驚喜」，這群烏國駭客駭入這名親俄志願者在中國網路零售平台的帳號，用他綁定的信用卡大買2萬5000美元（約新台幣76萬元）的情趣用品，送給他。

《政客（Politico）》歐洲版4日報導，烏國這群駭客團體「網路抵抗（Kiber Sprotyv）」3日發表聲明，表示成功入侵挺俄志願者盧欽（Mikhail Luchin）在中國「全球速賣通（AliExpress）」的帳號。

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聲明說，盧欽是戰爭罪犯、志願者、部落客，現在還成了收藏家，有一批「獨特」的「鳥」收藏：情趣玩具；他們用盧欽「本來打算用來替俄軍買無人機」的錢，在他AliExpress帳號用他的信用卡，買了價值2萬5000美元（約76萬台幣）的情趣用品，並附上截圖為證。

盧欽是日前被炸死的親俄軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的朋友，曾募款為俄軍買無人機，用於對烏克蘭的戰爭。烏國駭客在聲明中說，盧欽現在「要送給俄國人民的，不是無人機，而是幾卡車裝滿按摩棒、情趣內衣和其他非常寶貴的東西」。

盧欽證實他的電子郵件和「全球速賣通」帳號被烏克蘭人入侵，但是宣稱駭客花掉的那些錢，除了一批價值約1萬7000盧布（約213美元）已經出貨的情趣用品，其他大部分的錢都已經追討回來。他還揚言，很遺憾，「沒有夠多的『口徑（Kalibr）』」飛彈炸這些駭客。

盧欽的說法遭烏國駭客駁斥後，他接著又在社群媒體發文，表示會在俄羅斯開情趣用品店，還會加碼買更多的無人機。

烏克蘭「網路抵抗（Kiber Sprotyv）」團體聲明連結：

https://t.me/cyberResistanceUA/80

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