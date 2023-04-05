情侶天天報到狂打野砲 工人拍下活春宮看到飽

香港情侶在野外做愛的畫面，全被對面工人錄下。示意圖。（資料照）

2023/04/05 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港一對情侶為了追尋刺激，竟然跑到柴灣一處山區做愛，沒想到，對面的建築工人卻把整個活春宮場面拍下來，組成一個15分鐘的影片放到網路上。影片中可以聽到工人們用對講機討論，而香港網民則譴責情侶在公開場所做愛，已經違反法律。

綜合香港媒體報導，柴灣當地一對疑似還只是學生的情侶，為了追求刺激感，竟然跑到山區在野外做愛。兩人自以為神不知鬼不覺，然而火辣激情的場面通通被對面的建案工人錄下來，並組成一段長達15分鐘的影片。

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工人們把他們的活春宮當作休息間的樂趣，邊看邊錄還用對講機討論他們的表現，影片在網路上瘋傳，甚至被加上字幕，「天天來呀」、「要不要去勸勸他」、「他就沒看到對面是個建築工地嗎」、「他好像看向我這邊」、「沒保險套，用塑膠袋先頂著啊」。

對於小情侶的行為，香港網民則紛紛表示太誇張，並譴責兩人在大庭廣眾下做愛，已經違反了香港的法律。依據香港刑事罪行條例，在公開場所猥褻曝露身體屬於犯罪，可罰款2000港幣（約新台幣7789元）及監禁6個月。如果對象是16歲以下女童，最高刑罰是5年徒刑，如果對象是13歲以下女童，則可以判處無期徒刑。

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