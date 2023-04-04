泰男靠ChatGPT計算「樂透號碼」真中獎！他喊：是時候向機器祈禱了！

一名泰國男子發文表示，AI聊天機器人ChatGPT算出的彩票號碼中獎了，引起網友及泰國賭博界的關注。（路透）

2023/04/04 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名泰國男子布寧（Patthawikorn Boonin）發文表示，AI聊天機器人ChatGPT計算出的彩票號碼，讓他中了2000元泰銖（約台幣1905元），立刻引起網友及泰國賭博界關注，不過布寧表示，他並非直接請ChatGPT預測號碼，而是輸入過去十年中獎號碼的歷史統計，請ChatGPT分析才得出的中獎數字。不過，仍有部分網友認為，僅是運氣而已。

根據Thaiger報導，泰國男子布寧在臉書發文表示，他於4月1日使用人工智能聊天機器人ChatGPT計算出一組號碼，並靠此號碼贏得了彩票2,000泰銖（約台幣1905元）的獎金，當時ChatGPT生成的一組數字分別為57、27、29和99，而他簽中的號碼正是99號，令他不禁大喊：「是時候向機器人祈禱了！」

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貼文發出後立刻引起網友熱議，甚至引起泰國賭博界的關注，布寧透露，他之前曾多次向ChatGPT詢問彩票中獎號碼，但ChatGPT回應表示這是不可預測的，是運氣問題，甚至建議他不要沉迷彩票，多多去鍛鍊身體。

然而，布寧並沒有放棄，他輸入了過去十年中獎號碼的歷史統計，請ChatGPT分析，而ChatGPT提供他一個計算公式，最後得出「99」這個數字。

不過，有些人仍認為ChatGPT最終只猜中了1個數字，認為會中獎大部分是機率問題，然而，對於ChatGPT如何提供中獎號碼，專家們還沒有給出明確的解釋，但許多泰國網友都期待看到下一次ChatGPT生成的號碼，即能揭曉布寧中獎是不是僥倖，抑或 ChatGPT 是否可以預測彩票結果。

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