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    中國嗆堅決回擊「蔡麥會」 CNN：3因素促北京謹慎回應

    蔡總統出訪中美洲友邦期間，將於過境美國時會晤聯邦眾議院議長麥卡錫。（法新社）

    蔡總統出訪中美洲友邦期間，將於過境美國時會晤聯邦眾議院議長麥卡錫。（法新社）

    2023/04/04 16:01

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕蔡英文總統將在美西時間5日於加州與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤，北京近日接連嗆聲將堅決回擊。然而，《美國有線電視新聞網》（CNN）4日分析，在中國積極重返國際外交舞台、台灣總統大選將至，以及前總統馬英九正訪問中國等背景下，北京應會比裴洛西訪台時更謹慎回應「蔡麥會」。

    CNN指出，「蔡麥會」在加州而非台北登場，普遍被認為較不會刺激北京，而且最近中國嚴格控管國內媒體，「蔡麥會」相關討論幾乎被消音。不過，北京可能的回應方式仍帶有高風險。隨著台灣將在明年1月舉行總統大選，北京的激烈反應都會讓親中的國民黨流失更多選票，而且也與前總統馬英九高調訪中所營造出的兩岸和諧氣氛相悖。

    澳洲國立大學台灣研究計畫政治學家宋文笛表示，馬英九訪中是半世紀來傳達出兩岸和諧訊息的一次機會，「北京不會想毀掉它」。

    此外，北京也強烈意識到，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國任何對台行動都會被擺在國際聚光燈下檢視，遑論北京近來還將自己定位成烏俄衝突的「和平使者」，積極與歐洲各國修復關係。事實上，在蔡總統出訪之際，法國總統馬克宏和歐盟執委會主席馮德萊恩也將在近日訪中，習近平不會想讓對台軍事恐嚇壞了重要的會面。

    英國倫敦大學亞菲學院中國研究所所長曾銳生指出，北京的強烈反應也冒著美中對峙再次惡化的風險，「（一次比較不過度挑釁的回應）將暗示北京不希望升高與美緊張關係，導致局勢失去控制。」

    華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻也表示，中方任何過度反應只會讓中國進一步遠離全世界，但這不代表北京不會緊盯著蔡英文的一舉一動，思考該秀出多少軍事肌肉，「每次台灣做了什麼中國不喜歡的事，中國總是用軍事恫嚇來回應，但在當前情況下，他們得考慮過度反應的後果。」

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