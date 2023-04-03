馬來西亞廢除死刑和無期徒刑 官員：沒起到有效的震懾作用

馬來西亞議會在週一（3日）通過法律改革，依法廢除死刑，無期徒刑監禁最多30年。（美聯社）

2023/04/03 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞議會在週一（3日）通過了全面的法律改革，用以取消強制死刑、減少可判處死刑的罪行數量，並廢除無期徒刑，此次舉動受到人權組織的審慎歡迎。

根據《路透社》報導，自2018年首次承諾完全廢除死刑以來，馬來西亞一直暫停執行死刑。然而，馬國政府面臨來自一些政黨的政治壓力，並在做出保證的一年後收回承諾，表示將保留死刑，但允許法院自行決定以其他刑罰取而代之。

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根據通過的修正案，死刑的替代方案包括鞭打和30至40年的監禁。新的刑期將取代之前所有要求在罪犯終生監禁的規定。

馬來西亞法律定義，固定30年為期限的無期徒刑將被保留。死刑也將從一些不會造成他人死亡的嚴重罪行中被取消，例如開槍、販運槍枝以及綁架。超過1300名面臨死刑或終身監禁的人（包括那些已用盡所有其他法律上訴的犯人），可以根據新法律尋求量刑複審。

馬來西亞是根據近期一些東南亞鄰國開始增加死刑判決的情況下所採取的決定，新加坡去年處決了11名毒品犯罪的犯人，而緬甸軍政府對4名反軍政府活動人士執行了數十年來的首次死刑判決。

馬來西亞法律副部長Ramkarpal Singh「以鄰為鑑」表示，死刑是一項不可逆轉的判決，也沒有起到有效的震懾作用。他在總結議會關於這些措施的辯論表示「死刑並沒有帶來它預計會有的結果」。

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