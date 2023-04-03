芬蘭國會大選 中間偏右在野黨宣布勝選

2023/04/03 05:00

〔中央社〕芬蘭中間偏右在野黨國家聯合黨領導人歐爾波今天宣布在競爭激烈國會大選中勝出。極右翼芬蘭人黨、總理馬林的社會民主黨分居2、3。

路透社報導，保守的國家聯合黨（National Coalition Party）領導人歐爾波（Petteri Orpo）在對支持者的演說中宣布：「我們得到了最大授權。」

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司法部的選舉統計顯示，93.4%選票已完成計票，國家聯合黨可望以20.5%得票率，拿下200席國會的48席，居各政黨之冠。

53歲的歐爾波告訴支持者：「這是場偉大勝利，根據選舉結果，我們將就組成芬蘭政府展開協商。」

傳統上，國會最大黨先有機會組建政府。自從1990年代以來，總理都是出身國會最大黨。

芬蘭人黨（Finns Party）主席普拉（Riikka Purra）為該黨取得「歷來最佳選舉結果」向支持者致謝。

法新社報導，在已經完成開票的96%選票中，國家聯合黨、芬蘭人黨分別囊括48、46席，馬林（Sanna Marin）的社會民主黨（Social Democrats）得到43席。1120403

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