批普廷是瘋狂獨裁者 「俄羅斯方塊」發明人：俄國處境絕望

前蘇聯科學家帕基特諾夫近日直言，現在的俄國局勢已「毫無希望」，有當年蘇聯解體前的既視感。（美聯社）

2023/04/03 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自去年2月24日發動侵烏戰爭至今已逾一年，俄軍戰損、傷亡嚴重，國際反俄聲勢浩大，「俄羅斯方塊」開發者、前蘇聯科學家帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）近日直言，現在的俄國局勢已「毫無希望」。

前蘇聯科學家帕基特諾夫早年趁工作空閒時間，編寫「俄羅斯方塊」遊戲程式，之後於1984年6月6日發表，沒想到風靡全世界。1991年蘇聯解體後，帕基特諾夫移居美國華盛頓州，後與荷蘭遊戲設計師羅傑斯（Henk Rogers）共同創立俄羅斯方塊公司（Tetris Company）。近期在台灣平台上線的《俄羅斯方塊：版權之戰》（Tetris），便是參考帕基特諾夫的人生經歷所改編的電影。

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據《新聞週刊》（Newsweek）報導，帕基特諾夫上週三（3/29）為宣傳《俄羅斯方塊：版權之戰》這部電影接受訪問時，被問及對烏俄戰爭的看法，他直言俄羅斯的局勢「毫無希望」，「事實上，我認為現在的狀況比過去（蘇聯時期）更加絕望」。

去年3月，帕基特諾夫便透過多家國際媒體發表聲明，譴責俄國入侵烏克蘭，痛批俄總統普廷是「沒有靈魂的瘋狂獨裁者」和「戰爭罪犯」。

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