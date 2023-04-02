克羅埃西亞港口貨櫃碼頭案 美成功阻中企得手

里耶卡港是進入中歐的便捷港口。（歐新社）

2023/04/02 21:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》2日獨家報導，克羅埃西亞最大港口里耶卡港（Rijeka）貨櫃碼頭興建案3年前初次開標，由中國國營企業得標，令美國大為緊張，旋即展開外交斡旋，成功遊說克國重新開標，阻止中企得手。此事顯示，美方在反制中國影響力深入歐洲上，採取比外界認為更廣泛的策略，而且這是少數從前總統川普延續至拜登政府時期的策略。

據報導，里耶卡港是進入中歐市場的便捷深水港，克國政府3年前公布貨櫃碼頭興建標案，由中國寧波舟山港、天津港海外控股和中交路橋建設等3家國營企業拿下為期50年的興建及營運合約。美國及克國官員透露，消息公布後，華府隨即展開行動，私下透過外交斡旋、解密情報和其他工具，說服身為北大西洋公約組織（NATO）成員的克國拒中國於門外，並暗中支持丹麥貨櫃航運運輸集團「馬士基」（A.P. Moller Maersk A/S）作為替代方案。

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美方的主張是，克國是北約及歐盟的珍貴夥伴，里耶卡港值得更好的協議。在美國和歐盟雙管遊說下，克國政府在2021年1月取消中企標案，並重新開標，最後由馬士基旗下港口暨碼頭營運商APM Terminals及合資夥伴、克國物流公司ENNA Logic以27億歐元（約905億台幣）奪得特許經營合約。克國海洋運輸基礎設施部長布科維奇（Oleg Butkovic）受訪坦言，「當時（美歐）沒有直接干涉，但確實出現某些訊號，這是很敏感的話題。」

布科維奇又提到，美歐施壓並非克國取消中國標案的唯一原因，2020年武漢肺炎疫情擾亂全球貿易，以及歐盟在前一年通過的限制外國直接投資規範等，都是考量因素。最重要的是，中國標案內容並未保證未來會有多少貨運船行經里耶卡港，克國內部因此懷疑，待新碼頭完工後，中國可能不會積極使用，純粹想防止其他國家使用。

據了解，美國之所以對中企進駐里耶卡港緊張萬分，正是因為北約軍備會經由該港口進出歐洲，而且美國海軍也會在該港口進行船艦保養和維修。時任美國駐克國大使柯霍斯特（W. Robert Kohorst）表示，假如該港口被中企控制，北約和其他國家將很難利用該港口進行物資運送。

報導直言，美國極力阻止中企進駐里耶卡港，讓外界一窺美國官員正採取更廣泛的策略，抗衡北京影響力深入歐洲，這是少數從川普延伸至拜登政府的外交政策。在兩位總統任內，美方持續遊說歐洲政府限制北京對其港口、鐵路、電網、半導體廠等戰略基礎設施的投資，最知名案例當屬將中國電信商華為逐出第五代行動通訊技術（5G）布局，以及去年中國遠洋運輸集團對德國漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭案的入股比率，從35％降至24.9％，失去決策權。

由APM Terminals和ENNA Logic共同成立的里耶卡通道公司執行長班德思（Koen Benders）表示，貨櫃碼頭正在興建中，預計2025年5月完工，馬士基將是港口的主要客戶。不過，碼頭使用的起重機仍是中國製造，「中國人還是在這裡」。美國官員近期即警告，起重機可能被中國當成監控工具。

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