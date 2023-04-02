不是海馬斯！ 烏克蘭砲兵最滿意這款神器

烏軍1月9日在赫爾松地區發射美援的M777榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（美聯社）

2023/04/02 20:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕3月底在「烏克蘭武裝部隊飛彈部隊和砲兵部隊的轉型」簡報會上，烏軍總參謀部戰鬥打擊系統總局代理負責人巴拉諾夫上校稱，在與俄羅斯砲兵的交戰中，烏克蘭砲兵獲得壓倒性優勢，即便是在戰爭爆發的第一階段，烏克蘭砲兵使用手中的蘇式火砲，依然發揮了最大作用。烏克蘭砲兵並認為，美製M777牽引榴彈砲作戰效能最好。

綜合烏克蘭媒體報導，去年6月以後，烏克蘭砲兵開始大量裝備西方火砲，相較於蘇式火砲，這些西方火砲在射程、精度和高技術彈藥等方面佔據明顯優勢，烏克蘭砲兵也隨之提升了自己的戰鬥技能，能夠在更安全的距離上砲擊俄軍目標，盡量避免被俄羅斯砲兵攻擊。

請繼續往下閱讀...

巴拉諾夫（Serhiy Baranov）強調，烏克蘭砲兵在戰爭中不斷提升自己的戰鬥，進行了多次改進，包括預測敵人的行動路線，以便將砲彈準確地砸向俄軍坦克縱隊和機械化步兵當中。

在被問及哪種外國火砲作戰效能最好時，令人意外的是，巴拉諾夫的回答不是法國製造的凱薩自走砲（CAESAR self-propelled howitzer）、德國Pzh2000自走砲或波蘭的「蟹式」（KRAB）自走砲，而是美製M777牽引榴彈砲。

這4種火砲均可發射北約組織155毫米標準口徑榴彈砲，但巴拉諾夫指出，烏克蘭砲兵的實戰證明，M777的妥善率能一直保持在80%以上，需要的時候隨時可以使用，而那些更加複雜的自走砲，遠遠達不到這個妥善率，烏克蘭方面已準備好接收更多M777，並打算根據許可證自行生產。

烏克蘭砲兵使用法國「凱薩」自走砲。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書粉絲專頁）

去年6月，烏克蘭開始收到德製PzH2000自走砲。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書粉絲專頁）

波蘭自主研製的「蟹式」（Krab）155毫米自走砲。（圖擷取自波蘭國防部官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法