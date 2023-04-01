駭人！美佛州2歲男童失蹤 遺體在鱷魚嘴裡被發現

美國2歲男童在母親被殺害後也跟著失蹤，當局在一處湖泊的鱷魚嘴裡發現遺體。（美聯社）

2023/04/01 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州21歲男子湯瑪斯（Thomas Mosley），涉嫌殺害20歲伴侶帕遜（Pashun Jeffery），兩人所生下的2歲男童泰倫（Taylen Mosley）也跟著失蹤，當局經過緊急搜索後，赫然在一處湖泊的鱷魚嘴裡發現小孩遺體。

據《美聯社》報導，佛州聖彼德斯堡警察局長安東尼（Anthony Holloway）透露，女子遺體本週在公寓內被發現後，警方隨即四處搜索小孩的下落，還出動了潛水人員和無人機，最終在案發公寓幾英里外的湖邊看到鱷魚嘴裡叼著東西，仔細一看竟是男童。

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安東尼表示，現場警員立即向鱷魚開槍，取回小孩的遺體，鱷魚隨後則被安樂死。安東尼並未說明2歲幼童泰倫的死因，也沒有透露鱷魚是否造成了任何傷害。

據了解，兇嫌湯瑪斯與伴侶帕遜大約1個月前才搬到這處公寓，帕遜和兒子泰倫於3月29日下午5時20分最後一次被人看到，當晚8時30分從住處傳來激烈吵架聲但鄰居沒有報案，帕遜家人30日聯絡不上她後向公寓管理員聯繫，旋即發現帕遜身中多刀倒在屋內。

湯瑪斯則是在3月29日晚間9時許前往母親住處，並到醫院治療手臂和手掌上的傷口，被警方找到後拒絕與調查人員交談，他目前被控犯下2起一級謀殺罪嫌。

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