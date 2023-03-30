歐盟執委會主席：中國對普廷的態度 是歐盟對中政策走向關鍵

馮德萊恩闡述歐盟對中國的政策立場。（法新社）

2023/03/30 22:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩30日警告，中國對於烏克蘭戰爭的態度，將是當下決定歐盟對中國政策的關鍵。她承認歐盟無法與中國脫鉤，但強調面對一個更難以商討的對象，必須分散對中國的風險。

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與法國總統馬克宏，4月初將連袂前往中國與國家主席習近平會談，她在布魯塞爾的演說中，概述了歐盟對中國立場，認為中國過去的改革開放時代正在結束，對外採取更強硬、更獨斷、尋求控制的立場，中國與歐洲關係明顯在過去幾年變得更加疏遠和困難。但她補充說，「我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益」。

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馮德萊恩發表講話之際，美國加大了對其盟國的壓力，要求各國與華盛頓保持更緊密的聯繫，並在台灣緊張局勢升高，以及北京支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際，對中國採取強硬態度。馮德萊恩試圖對中國採取與美國截然不同的路線，強調她的目標不是讓歐洲經濟與中國脫鉤，而是一個「去風險化」的過程。

習近平上週訪問俄國，仍舊表達對俄國的支持，但也聲稱尋求和平談判解決烏克蘭問題。逢德萊恩認為，中國有責任推動「正義的和平」，在烏克蘭要求的俄國全面撤軍下，結束烏克蘭戰爭。她說：「中國如何繼續與普廷的戰爭互動，會是歐盟與中國關係接下來走向的決定性因素。」

繼美國採取措施限制中國從西方獲取尖端技術能力之後，馮德萊恩表示，歐盟委員會正在制定一項有關海外投資的有針對性機制，將專注於少數敏感技術，這些技術的投資外洩，可能給國家安全帶來風險。

馮德萊恩認為，面對日益強硬的中國，歐盟更新其安全政策時，需為量子運算及人工智慧（AI）等敏感高科技，開發出「新的防禦工具」，為不能排除軍事用途或涉及人權的高度敏感技術貿易，建立明確界限。

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