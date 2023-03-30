日本一年8萬人失蹤 神秘工作曝光 專幫民眾「消失」重新開始

日本有一項特殊工作「夜逃屋」（yonigeya），專門幫助有需求的民眾「被消失」；示意圖。（法新社）

2023/03/30 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年失蹤人口數高達8萬人，然而在當地其實有一項特殊且充滿風險的工作稱為「夜逃屋」（yonigeya），協助有需求的民眾「消失」，從其他地方重新開始。不過因為工作中具有一定危險性，因此通常都需要攜帶一個防身用的公事包。

據外媒《INSIDER》報導，《南華早報》日前發布的一部紀錄片中揭露，日本許多「被消失」的民眾，多數都是因為債務壓力或是家庭暴力，希望能在新的地方生活。從事「夜逃屋」工作的岩渕直樹受訪時也分享，事務所內主要受理的對象為受虐婦女和被跟蹤的受害者，會幫助他們從社會上消失，換到一個安全地方重新開始。

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岩渕直樹指出，這份工作充滿風險和危險，因此他會隨身攜帶著防身用的色公事包。公事包當中有一塊盾牌，還有一層盔甲，另外也會帶著一隻能伸縮的的棍子，在發生意外時用來保護自己。

岩渕直樹提到，從事這份工作必須最壞的情況發生，但是在16年前發現有越來越多受害女性逃離不了家庭暴力，因此決定著手進行這項工作。目前大約有9成的客戶是女性，而在疫情之後，尋求「被消失」的民眾更增加了3倍。

報導指出，「夜逃屋」的收費基本上落在2千到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），在某些特殊情況下，幫助失蹤的人還需要偽裝成擦窗戶的工人或是榻榻米商人才能成功躲過追查。

2020年《BBC》也曾報導，這些民眾一旦「被消失」，就很容易以匿名的方式在日本社會中生存。社會學家中森弘樹表示，由於日本非常重視隱私，因此失踪者能夠在不被發現的情況下在提款機取款，且除非有犯罪或事故發生，否則警方不會介入。失蹤者家屬能做的就只有花高額費用聘請偵探或是慢慢等待。

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