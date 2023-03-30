對普廷態度轉變！匈牙利女總統發聲：俄羅斯應從烏克蘭撤軍

3月10日，44歲的諾瓦克（Katalin Novak，右）獲匈牙利國會選為新任總統，成為匈牙利史上首位女總統。（法新社）

2023/03/30 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，匈牙利親中又親俄的極右派總理奧班（Viktor Orban）拒絕點名批評俄國總統普廷，還嚴厲批評歐盟對俄羅斯實施的制裁措施「適得其反」。不過奧班的親密盟友、總統諾瓦克（Katalin Novak）29日發聲，呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍，以實現和平計畫。

44歲諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首，她在訪問安卡拉期間，與土耳其總統總統艾多根的聯合記者會上，諾瓦克說：「我們需要一個不會讓俄羅斯獲勝的和平計畫，同時提供公平和現實的目標」。諾瓦克強調，俄羅斯也應該從烏克蘭撤軍。

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她還感謝艾多根在俄烏斯之間發揮的調解作用。強調「最終目標是和平，這需要共同的意志，必須盡一切努力防止戰爭升級。需要緩和而不是加劇緊張局勢，交戰各方必須坐到談判桌前，需要提出和平計畫」。

相較之下，匈牙利其他高層官員，對烏克蘭和平的實現，表達了不那麼明確的立場。2月23日，匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）在聯合國大會上發表講話，呼籲美俄談判 結束烏克蘭戰爭；總理奧班則表示，匈牙利不打算與俄羅斯斷絕經濟關係，並「建議整個西方世界也這樣做」。

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