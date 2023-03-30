為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗方濟各呼吸道感染住院 排除Covid 19

    教宗方濟各在每週一次的接見公眾活動中，坐在位子上顯得虛弱。（美聯社）

    教宗方濟各在每週一次的接見公眾活動中，坐在位子上顯得虛弱。（美聯社）

    2023/03/30 07:16

    〔即時新聞／綜合報導〕復活節慶祝活動近期熱鬧展開，天主教教宗方濟各（Pope Francis）29日傳出身體不適，被送往羅馬一家醫院治療，梵蒂岡教廷表示，教宗被診斷出呼吸道感染，需要幾天的住院治療，目前已排除Covid 19感染。

    綜合外媒報導，教宗方濟各按照慣例，週三上午在聖彼得（Saint Pete）廣場接見公眾，活動結束後住院治療。梵蒂岡發佈聲明，這是先前就安排的檢查，但因臨時取消另一行程，引發媒體關注。後來梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）再次說明，醫院檢查顯示教宗患有呼吸道感染，但他們排除了感染新冠病毒的可能。

    媒體報導，86歲教宗方濟各擔任教宗10年，患有憩室炎，這種情況會感染結腸或使結腸發炎。2021年接受了治療結腸問題的手術。今年 1 月，他曾表示病情已經復發，但他並不過分擔心。

    路透社報導，方濟各近日曾表示呼吸困難，週三入院檢查數小時後，梵蒂岡指出，感謝各方的慰問，「教宗對收到的許多信息感到感動，並為他的祈禱表示感謝」。

    ，這陣子這是教宗方濟各一年中最繁忙的時間，本週末將舉行聖枝主日彌撒，下週將舉行聖週和復活節慶祝活動。

    由於與膝蓋有關的行動不便，教宗最近幾個月一直使用輪椅。儘管身患疾病，教宗仍然保持活躍並出國旅行。他於 2 月訪問了剛果民主共和國和南蘇丹。還計劃於4月底訪問匈牙利。

    天主教教宗方濟29日結束接見公眾活動，被攙扶上車。（美聯社）

    天主教教宗方濟29日結束接見公眾活動，被攙扶上車。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    保守派揭與前教宗關係緊張 方濟各指控不道德圖利
    2023/02/06 18:08

    保守派揭與前教宗關係緊張 方濟各指控不道德圖利
    貪婪導致衝突 教宗籲放過剛果和非洲
    2023/02/01 10:48

    貪婪導致衝突 教宗籲放過剛果和非洲

    香港豪門媳出走！華麗回歸八點檔！
    教宗明起訪剛果、南蘇丹 基督教世界三巨頭將聚首南蘇丹
    2023/01/30 15:51

    教宗明起訪剛果、南蘇丹 基督教世界三巨頭將聚首南蘇丹
    忽視中國人權問題 澳大利亞已故樞機主教批教宗統治是災難
    2023/01/13 13:51

    忽視中國人權問題 澳大利亞已故樞機主教批教宗統治是災難

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係
    2023/01/12 22:39

    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係
    尼加拉瓜主教被拘留 教宗方濟各表達關切
    2022/08/21 23:20

    尼加拉瓜主教被拘留 教宗方濟各表達關切
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播