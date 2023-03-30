教宗方濟各呼吸道感染住院 排除Covid 19

教宗方濟各在每週一次的接見公眾活動中，坐在位子上顯得虛弱。（美聯社）

2023/03/30 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕復活節慶祝活動近期熱鬧展開，天主教教宗方濟各（Pope Francis）29日傳出身體不適，被送往羅馬一家醫院治療，梵蒂岡教廷表示，教宗被診斷出呼吸道感染，需要幾天的住院治療，目前已排除Covid 19感染。

綜合外媒報導，教宗方濟各按照慣例，週三上午在聖彼得（Saint Pete）廣場接見公眾，活動結束後住院治療。梵蒂岡發佈聲明，這是先前就安排的檢查，但因臨時取消另一行程，引發媒體關注。後來梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）再次說明，醫院檢查顯示教宗患有呼吸道感染，但他們排除了感染新冠病毒的可能。

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媒體報導，86歲教宗方濟各擔任教宗10年，患有憩室炎，這種情況會感染結腸或使結腸發炎。2021年接受了治療結腸問題的手術。今年 1 月，他曾表示病情已經復發，但他並不過分擔心。

路透社報導，方濟各近日曾表示呼吸困難，週三入院檢查數小時後，梵蒂岡指出，感謝各方的慰問，「教宗對收到的許多信息感到感動，並為他的祈禱表示感謝」。

，這陣子這是教宗方濟各一年中最繁忙的時間，本週末將舉行聖枝主日彌撒，下週將舉行聖週和復活節慶祝活動。

由於與膝蓋有關的行動不便，教宗最近幾個月一直使用輪椅。儘管身患疾病，教宗仍然保持活躍並出國旅行。他於 2 月訪問了剛果民主共和國和南蘇丹。還計劃於4月底訪問匈牙利。

天主教教宗方濟29日結束接見公眾活動，被攙扶上車。（美聯社）

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