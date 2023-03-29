歐洲人權法院首例！ 2千名阿嬤告瑞士政府抗暖化不力侵害人權

瑞士銀髮族29日在設於法國史特拉斯堡的歐洲人權法院外示威。（美聯社）（記者管淑平攝）

2023/03/29 23:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕2000多名瑞士老婦人，集體向歐洲人權法院（ECHR）控告瑞士政府，對抗氣候變遷政策「非常不當」，侵犯了她們的人權。這是歐洲人權法院首次處理氣候變遷對人權影響的案子。

歐洲人權法院29日聽取這項創下先例的案子，法院外有超過100名支持者和「綠色和平」組織成員聚集，舉著布條、花束，在庭訊結束後，向每位離開法院的老婦人高喊「讚啦」、搖著瑞士招牌「牛鈴」、鼓掌歡呼。

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這群原告自稱「氣候老人俱樂部」，平均年齡73歲，她們主張，瑞士政府面對氣候升溫卻毫無作為，令她們的人權、健康甚至性命受到危害，她們向法院提出的證據是自己的病歷，希望法院下令瑞士政府，更努力降低溫室效應氣體排放量。

其中一名氣候運動者史登（Elisabeth Stern）向《英國廣播公司（BBC）新聞網》說，「由於氣候變遷，我們遭遇更多熱浪，年老婦女吃到的苦頭更多，比起其它原因，更常在這些熱浪中喪命。」她說，「有些人說，你在抱怨什麼，反正你早晚都會死。但是，我們不希望只是因為我們瑞士政府未能拿出像樣的氣候政策而死」。

81歲的老婆婆莫林納里（Bruna Molinari）患有氣喘，她說極端熱浪加劇她的氣喘，她邊咳邊接受《路透》訪問，表示希望此案的結果會至少造福未來世代的人，「身為阿嬤和媽媽，我想他們有權有個比我們好的氣候」，

「年長婦女氣候保護協會（Senior Women for Climate Protection）」成員布蘭德（Stefanie Brander）說，她覺得政府低估了這群團體，「我們被當做不懂這些議題的老女人......我想，現在可以來對付他們」。

根據「歐洲氣候與健康觀測站（ENSHPO）資料，過去20年歐洲65歲以上與炎熱相關死亡率增加了超過30％，預期的平均氣溫增加，可能在全歐洲「造成公衛重大衝擊」，特別是老年人。瑞士暖化速度又是全球速度的2倍多，伯恩政府制定了減碳計畫，但是選民在2021年透過公投否決。

此案經過6年的法律戰才走到歐洲人權法院這一步，這過程中，瑞士政府在國內法院贏了兩回合，認為法院不能受理此案，若對此案發出任何規範性的措施，都代表越權，扮演「準立法」角色。愛爾蘭等另外8國政府加入此案，愛爾蘭說，原告是要求法院繞過民主程序。

此案經過6年的法律戰才走到歐洲人權法院這一步，這過程中，瑞士政府在國內法院贏了兩回合，認為法院不能受理此案，若對此案發出任何規範性的措施，都代表越權，扮演「準立法」角色。愛爾蘭等另外8國政府加入此案，愛爾蘭說，原告是要求法院繞過民主程序。

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