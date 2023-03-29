韓中關係不佳 韓民團要求關閉首爾大學習近平資料室

南韓民間團體呼籲首爾大學關閉中央圖書館內的「習近平資料室」。（取自人民網）

2023/03/29 06:04

〔編譯林雨萱／綜合報導〕南韓在保守派總統尹錫悅上台之後，逐漸調整前朝的親中政策，以呼應社會對中國全面滲透、咄咄逼人所產生的民怨。媒體披露，南韓民間團體自今年2月以來，在首爾逾40個地點懸掛抗議布條，要求首爾大學關閉中央圖書館內的「習近平資料室」，便是最新一起反制中國影響力的相關行動。

「自由亞洲電台」（RFA）27日報導，中國國家主席習近平2014年7月訪問南韓，在首爾大學發表演說，並捐贈近1萬冊圖書與影音資料。校方隔年10月利用中央圖書館約100平方公尺的空間擺放這些書籍，此後書籍數量隨著中國領袖訪韓次數增加，至今已達1萬5000冊，內容涉及中國歷史文化和意識形態，包括「習近平談治國理政」、「中國夢」等。

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有人認為，當初是為了促進韓中關係設立習近平資料室，如今國際局勢發生巨變，韓人對中國觀感不佳，首爾大學應關閉這間資料室，或更改名稱。南韓國民力量黨議員趙景泰（譯音）曾為此砲轟，「南韓是中國的附屬國嗎？首爾大學是北京大學的分校嗎？」

趙景泰2022年10月在國會針對此事質詢時任教育部長和首爾大學校長時表示，習近平是中國最高領袖，進入第三任期更成為現代版的獨裁君主，南韓最高學府首爾大學為什麼要保留他的資料室？南韓前總統金泳三、金大中、文在寅等人均曾訪問北京大學，但北大並未以這些人為資料室命名，「請尊重我們民族的自尊心吧！」

匿名首爾大學退休教授接受南韓媒體訪問時表示，以一位在世的外國領袖為資料室命名的確不妥，但當時鑑於習近平是第一位在首爾大學公開演講的亞洲國家領袖，並捐贈大量圖書，基於促進韓中友誼的目的，用他的名字為資料室命名，並無太大爭議。不過，由於韓中關係隨著韓方部署「終端高空防禦系統」的「薩德事件」跌至谷底，韓人對中國的負面觀感又因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而加深，此事才又被拿出來討論。

南韓觀察家李政勳認為，在西方國家眼中，習近平是共同敵人，他對內實行獨裁統治，也是中國人的敵人，他質疑首爾大學保留這個資料室的原因，並建議將資料室名稱改為全球領袖資料室，放進美國總統拜登、日本前首相安倍晉三等人相關書籍，「首爾大學連這個都做不到，難道不羞恥嗎？」

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