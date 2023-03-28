圍繞烏克蘭核電廠的戰鬥增加 國際原子能總署：恐增核災難可能

國際原子能總署總幹事葛羅西週一（27日）會見了烏克蘭總統澤倫斯基，討論在核電廠外圍設置保護區。（歐新社）

2023/03/28 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕國際原子能總署總幹事週二（28日）表示，烏克蘭的一座核電廠、同時也是全歐洲最大的核電廠附近的戰鬥近期愈發激烈，進一步增加爆發與戰爭有關核事故的可能性。

根據《美聯社》報導，國際原子能總署總幹事葛羅西（Rafael Grossi）表示，雖然狀況不妙，但也可以保有一絲樂觀，因為他相信將與烏俄雙方就保護核電廠一事達成協議，防止核災難的「接近」。

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在葛羅西第二次越過前線，參觀該核電廠的前一天接受美聯社採訪時，他認為他有責任強化旨在保護該設施的談判。葛羅西週一（27日）會見了烏克蘭總統澤倫斯基，並表示他「很可能」在未來幾天前往俄羅斯。

「戰鬥的程度有所提高，而且是積極的戰鬥」。在札波羅熱核電站區域，葛羅西表示，「我在那裡的團隊，每天都會報告戰鬥事件和重型武器的聲音。每天都是差不多穩定的狀態」。

葛羅西長期以來一直呼籲，在距離戰爭前線很近的核電廠周圍設立保護區。但到目前為止，協議仍尚未達成。

葛羅西表示，他已經與雙方最高層討論這一情況，依照「不同情景可能導致的情況」討論在核電廠周圍建立保護區。

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