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    夫婦料理「炸雞腿魚」午餐！吃完嘴麻痹抽搐1死1重傷

    馬來西亞一對夫婦吃下雞腿魚約1小時左右後，2人相繼出現嘴巴抽搐、身體局部麻痺等中毒情況，緊急送醫急救卻仍造成1死1傷。（圖擷取自「Malaysia Sin Chew Daily」臉書粉專）

    馬來西亞一對夫婦吃下雞腿魚約1小時左右後，2人相繼出現嘴巴抽搐、身體局部麻痺等中毒情況，緊急送醫急救卻仍造成1死1傷。（圖擷取自「Malaysia Sin Chew Daily」臉書粉專）

    2023/03/28 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一對夫婦近期從流動魚販購入當地食材「雞腿魚」回家烹煮，沒想到吃下肚1小時左右後，2人相繼出現嘴巴抽搐、身體局部麻痺等中毒情況，緊急送醫急救卻仍造成1死1傷，對此有關當局呼籲，民眾切勿輕易食用雞腿魚，避免再次引發類似悲劇事件。

    綜合外媒報導，來自柔佛州57歲黃崑山27日受訪提到，他高齡84歲父親黃傳新、83歲母親林秀菀25日向地當地流動魚販採購雞腿魚，當日中午直接炸來享用，沒想2人吃完約1.5小時後，他目睹母親忽然出現輕微抽搐、嘴唇麻痺和抽筋，父親同時也出現部腳麻痺症狀，緊急將2人送往居鑾中央醫院緊急部門。

    黃崑山說，由於母親吃下雞腿魚份量比較多，醫院25日晚間7時許宣告不治，父親仍在加護病房插管搶救中；據母親的解剖結果，初步判定死於食物中毒，同時他已向衛生局通報，衛生官員已取走家中剩下尚未烹煮以及2條炸好還沒吃的雞腿魚作為調查。

    當地村長表示，事發當日得知受害者夫婦中毒消息，他即刻通知村民切勿食用當天購買的雞腿魚，部分已吃下肚的村民目前沒有出現中毒症狀，並呼籲民眾切勿輕易食用雞腿魚，避免再次發生類似意外。

    柔佛衛生局27日表示，經追溯這些雞腿魚是由興樓漁民捕捉，隨後由批發商購入再分銷至峇株巴轄，受害者夫妻透過臉書向這間流動魚販購買，於25日上午拿到預購的雞腿魚；有關當局已採集上述雞腿魚樣本送往化驗，待報告出爐得知細節，柔佛衛生局警告，民眾選購已知具風險食材應保持謹慎。

    營養師林冠良曾在臉書粉專發文說明，當地流行食用的雞腿魚是河豚的一種，雖然毒性屬於較弱的品種，但中毒事件仍不時傳出，推測是不良商家混到其他種類河豚導致中毒，或處理魚肉的人經驗不夠，造成內臟毒素沾染到魚肉。

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