防盜要選配致竊案頻傳 聖路易起訴現代、起亞

聖路易市府27日宣布，將正式起訴現代汽車及其子公司起亞汽車，因2公司未在數百萬輛汽車中安裝防盜系統。資料照。（路透）

2023/03/28 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州聖路易（St. Louis）市府27日宣布，加入多個美國主要城市，起訴韓國汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor Company）及其子公司起亞汽車（Kia Corporation），因為2間公司未在數百萬輛汽車中安裝防盜系統。

據《路透》報導，近日TikTok等社群平台上，流傳現代、起亞汽車的簡易盜竊手法，導致2間公司產品頻繁失竊。自2022年5月以來，聖路易警方共收到逾4500件現代、起亞汽車的失竊報告；該市被盜車輛中，約61%是韓國2間公司生產的汽車。

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根據美國公路安全保險協會（IIHS）2015年的數據顯示，約96%的美國汽車標配防盜系統；但現代、起亞2015年式的車型中，僅有26%標配防盜系統。

聖路易市長瓊斯（Tishaura Jones）強調：「現代、起亞這樣的大公司，必須為危害我們的市民、將利益置於安全之上而承擔責任」。

在聖路易市向密蘇里州地方法院提起訴訟前，美國已有多個城市採取了類似行動，包括俄亥俄州克里夫蘭、加州聖地牙哥、威斯康辛州密爾瓦基、俄亥俄州哥倫布、及華盛頓州西雅圖等城市。

起亞汽車27日表示，美國各地城市提起的訴訟毫無根據，「起亞願意與聖路易的執法機構合作打擊汽車竊盜，及社群媒體的不良作用，但本公司產品符合美國所有防盜法規」。

現代汽車則表示，已經採取了一系列調查行動，「應對在美國境內，針對我們缺乏啟動按鈕、固定防盜裝置車輛的盜竊行為」。

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