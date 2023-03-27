烏軍直升機飛官受訪 鏡頭前直呼「我們需要阿帕契」

烏克蘭直升機飛官接受法新訪問時抱怨蘇製直昇機太過老舊，他們希望能駕駛阿帕契這種新穎的機種。圖為烏克蘭的Mi-8直升機。（美聯社）

2023/03/27 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕《法新社》近期訪問了幾位出生入死的烏克蘭的直升機飛官，他們面對鏡頭直言，烏軍急需美國的阿帕契（Apaches）或是黑鷹直升機（Black Hawks），因為他們目前使用的蘇製直昇機不僅老舊又缺乏防護力，俄軍只需要射一發飛彈，就能將他們擊落。

《法新社》記者在烏克蘭某處的直升機基地訪問了機組人員，39歲的砲手安納托利（Anatoliy）指著米-8直升機（Mi-8）上的加強防護板表示：「這就是個笑話，才不是裝甲。」自去年春天以來，安納托利已經參與過逾300次戰鬥任務。

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安納托利搭乘的蘇聯製米-8直升機是1986年的產物，機身缺乏裝甲防護，因此主要用途為運輸，但烏克蘭軍方仍然將它投入到戰鬥中。

另一架米-24直升機（Mi-24）的駕駛員弗拉迪斯拉夫（Vladyslav）在受訪時用圍巾蒙著臉，他說：「這很嚇人，因為（俄羅斯人）發明了新方法來攻擊我們，摧毀我們的直升機。」他解釋：「他們的偵查單位用雷射標記我們。這就是為甚麼他們的火箭彈能打中。」

「一發火箭彈就完蛋」

弗拉迪斯拉夫隨後對記者示意他的米-24，「那架直升機35歲了，但我敢說他是一架『年輕的』直升機，因為米-8已經45歲了。」他又稱，烏克蘭無法生產直升機所需的新變速箱、發動機或旋翼，機身又很脆弱，「他們（俄國人）只需要用一發火箭彈來打我們，然後直升機就完了。」

弗拉迪斯拉夫說：「我們需要黑鷹還有阿帕契。那些直升機跟我們的米-24、米-8很像，還配有新型的飛彈。」黑鷹與阿帕契均是美軍現役直升機。

米-8的駕駛員安德烈（Andriy）表達贊同，「如果我們有阿帕契或是黑鷹，情況會完全不同。有美國貨或者歐洲貨是再好不過。」

某些西方國家官員對軍援烏克蘭新型直升機方面抱有質疑，他們覺得烏克蘭人得花上許多時間適應，但弗拉迪斯拉夫認為其實僅需半年，因為阿帕契跟他們駕駛的蘇系直升機頗為相似，一旁的安納托利則補充：「當你想活下去時，你會學得非常快。」

培訓一名飛官需台幣2.4億

弗拉迪斯拉夫後來向記者解釋，他蒙臉是為了保護自己，畢竟培訓一名飛官的成本超過3億荷林夫納（約合新台幣2.4億），「我們就像軍隊中的寶藏。飛行員是一種非常昂貴的產品。」

弗拉迪斯拉夫又透露：「（我們失去了）很多同志、很多直升機。我不能說有多少，這是機密。」安德烈則感嘆：「這是很令人難過的情況。許多本來可以做好事的人都不在了。」

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