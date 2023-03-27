全球彩券史上最高獎金怎麼花？ 627億得主理財方式曝光

全美和全球彩券史上最高額的獎金在上個月領獎後，立即一口氣買下位在好萊塢山上高達2550萬美元的獨棟豪宅。（圖擷取自@remolachanews推特）

2023/03/27 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球於去年11月8日，在加州開出高達20.4億美元（約新台幣627億元）的頭獎，更是全美和全球彩券史上最高額的獎金紀錄。而幸運一注獨得、令無數人稱羨的得獎者，為現年30歲的男子卡斯楚（Edwin Castro），他在今年2月選擇一次性領取這份大獎後，竟一口氣買下2座數千萬美元的豪華房產。

綜合外媒報導，卡斯楚在去年成為全球彩券史上最高額獎金，且為一人獨得20.4億美元的得主。依照規定，中獎者可將這筆將金選擇分成29年提領，或是一次性領取獎金，不過扣稅後「只」剩9.9億美元（約新台幣304億），而在經過一番思考，卡斯楚最終在今年2月選擇了後者。

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報導指出，卡斯楚在上個月領完這筆獎金後，先是斥資2550萬美元（約新台幣7.7億）在加州的好萊塢山上買了一座獨棟豪宅，接著又在家鄉阿爾塔迪納（Altadena）買了一座400萬美元（約新台幣1.2億）的豪宅，而這座房子還正好座落在他當時購買威力球的加油站不遠處。

而知名房地產媒體Dirt.com也對卡斯楚的2座豪宅進行詳細報導，並特別指出他的第一座豪宅的總面積高達1萬3500平方英尺（約380坪），且娛樂空間非常充足，不僅有遊戲室、游泳池、健身房、酒窖、電影院和酒吧，堪稱所有「遊戲者的夢想」。此外，這棟豪宅還能俯瞰整個洛杉磯市中心到世紀城的夜景，是棟名副其實的千萬豪宅。

另外據報導分析，卡斯楚在中獎後持續保持低調，目前也不確定他是否已婚，或是有女友，甚至連近期的照片都無法不確定。不過報導指出，唯一能確定的是，卡斯楚的理財方式偏愛不動產，立刻砸下重金購買豪宅保本並靜候升值，應該是屬於偏向保守型的理財模式。

La mansión de US$25 millones que se compró Edwin Castro, el misterioso latino ganador de los US$2,000 millones del Powerball https://t.co/wps2KY091H#remolachanet pic.twitter.com/OYzrZWo660 — remolacha.net （@remolachanews） March 9, 2023

The SoCal man who won the biggest lottery jackpot in U.S. history is moving on up to a deluxe pad in the sky. Edwin Castro's first big purchase is a posh $25 million dollar Hollywood Hills hideout. A look inside his mega-mansion. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/WrifSQTGIz pic.twitter.com/XE2QQTY0ox — ABC7 Eyewitness News （@ABC7） March 8, 2023

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