全球彩券史上最高獎金怎麼花？ 627億得主理財方式曝光

〔即時新聞/綜合報導〕美國威力球於去年11月8日,在加州開出高達20.4億美元(約新台幣627億元)的頭獎,更是全美和全球彩券史上最高額的獎金紀錄。而幸運一注獨得、令無數人稱羨的得獎者,為現年30歲的男子卡斯楚(Edwin Castro),他在今年2月選擇一次性領取這份大獎後,竟一口氣買下2座數千萬美元的豪華房產。

綜合外媒報導,卡斯楚在去年成為全球彩券史上最高額獎金,且為一人獨得20.4億美元的得主。依照規定,中獎者可將這筆將金選擇分成29年提領,或是一次性領取獎金,不過扣稅後「只」剩9.9億美元(約新台幣304億),而在經過一番思考,卡斯楚最終在今年2月選擇了後者。

報導指出,卡斯楚在上個月領完這筆獎金後,先是斥資2550萬美元(約新台幣7.7億)在加州的好萊塢山上買了一座獨棟豪宅,接著又在家鄉阿爾塔迪納(Altadena)買了一座400萬美元(約新台幣1.2億)的豪宅,而這座房子還正好座落在他當時購買威力球的加油站不遠處。

而知名房地產媒體Dirt.com也對卡斯楚的2座豪宅進行詳細報導,並特別指出他的第一座豪宅的總面積高達1萬3500平方英尺(約380坪),且娛樂空間非常充足,不僅有遊戲室、游泳池、健身房、酒窖、電影院和酒吧,堪稱所有「遊戲者的夢想」。此外,這棟豪宅還能俯瞰整個洛杉磯市中心到世紀城的夜景,是棟名副其實的千萬豪宅。

另外據報導分析,卡斯楚在中獎後持續保持低調,目前也不確定他是否已婚,或是有女友,甚至連近期的照片都無法不確定。不過報導指出,唯一能確定的是,卡斯楚的理財方式偏愛不動產,立刻砸下重金購買豪宅保本並靜候升值,應該是屬於偏向保守型的理財模式。

